Krause war seit 2008 in der Europazentrale des Unternehmens beschäftigt und verantwortete seit 2019 das Ersatzteilwesen, die Auftragsabwicklung, den technischen Support, die IT, das europäische Entwicklungszentrum sowie die Logistik. Die Position des COO will das Unternehmen laut eigener Angabe nicht neu besetzen. Die Aufgabenbereiche von Andreas Krause seien stattdessen im Hause Clark umverteilt worden. Den Bereich Logistik sowie die Auftragsbearbeitung Trucks verantwortet zukünftig Karl Hielscher, Director Logistics, dem im Zuge dessen Prokura erteilt worden ist.

