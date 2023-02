Roth-Heckenhof (ABZ). – Beyer-Mietservice bringt ein weiteres, 100 Arbeitsbühnen umfassendes Anschaffungspaket an den Start – und eröffnet Kunden damit nach eigenen Angaben ein neues, zukunftsweisendes Mietsegment: rein mechanische Höhenzugangstechnik.

Die neuen "Stromlosen" sind nach Unternehmensangaben nicht nur umweltfreundlich, sondern praktisch wartungsfrei, jederzeit ohne Rüstzeit einsetzbar und einfach zu bedienen. Foto: Beyer

Das erweiterte Angebot umfasst jeweils 50 manuelle JLG-Low-Level-Bühnen der Bauarten PecoLift und EcoLift mit 3,5 m beziehungsweise 4,2 m maximaler Arbeitshöhe. Im Vorfeld hat sich der Vermieter ganz bewusst für diese Neuentwicklungen aus dem Hause JLG entschieden, steckt in den kompakten Bühnen doch wesentlich mehr, als manuelle Technik spontan vermuten lässt, heißt es.



Alleine der patentierte Hubmechanismus der JLG-Maschinen veranschauliche das gewaltige Potenzial, dass Beyer in stromloser Höhenzugangstechnik sieht: Sanft, sekundenschnell und ohne jeden Kraftaufwand gleitet der Nutzer durch simples Drehen einer Handkurbel auf die gewünschte Höhe.

Genauso unkompliziert lassen sich individuelle Einsatzstellen in Innenräumen erreichen. Beide Bühnenarten messen nicht mehr als 74 cm in der Breite, sind niedriger als 2 m, passen entsprechend durch schmalste Flure, jede Standardtüre und in Aufzüge. Sie lassen sich problemlos von einer Person über ebenen, befestigten Boden bewegen und dank der stabilen Lenkrollen quasi auf der Stelle drehen, präzise um Ecken und Raumteiler rangieren. Mit 180 kg beziehungsweise 305 kg sind die Bühnen sehr leicht und für lastlimitierte Böden, zum Beispiel Teppiche, geeignet.

Auf umfangreiche Sicherheitseinrichtung wurde dabei keinesfalls verzichtet: Bremsklötze und eine sich selbst verriegelnde Bremse stabilisieren die Bühnen bei Höhenarbeiten, eine Trittbremse in Parkposition. Der Hubmechanismus ist gegen unbeabsichtigtes Anstoßen arretiert. Auch Anschlagpunkte für die PSA sind selbstverständlich.

Verschleiß- und defektanfällige Bauteile – Hydraulikschläuche, windige Bedientaster etc. – lassen die Bühnen hingegen missen. Und hier kommt ihr vielleicht größter Mehrwert:

Das Peco- und EcoLift vollkommen ohne Batterien und Hydrauliköl auskommen, prädestiniert sie für schmutz- und lärmsensible Bereiche. Krankenhäuser, Rehazentren, Praxen aber auch Kantinen, Wohnanlagen, Schulen, Kitas, Geschäftshäuser oder öffentliche Einrichtungen – überall dort, wo einst Leitern oder Podeste alternativlos waren, eröffnen diese Bühnen saubere, unauffällige und nicht zuletzt sichere Höhenzugangsmöglichkeiten. Zumal neueste Richtlinien das längere Arbeiten von Leitersprossen aus untersagen.

Gebäudetechniker, Handwerker, Maler und Reinigungsunternehmen dürften sich freuen, über diese Arbeitsbühnen, die Beyer unter den Bezeichnungen FleXXilift TMB 35 M und FleXXilift TMB 42 M ins Vermietprogramm aufgenommen hat. Sie erwartet ein Aha-Effekt und maximaler Einsatznutzen.