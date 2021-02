Berlin (ABZ). – Das Apartmenthaus "66 Monkeys" in Berlin wurde gemäß dem bestmöglichen KfW-Standard als KfW-Effizienzhaus 40 Plus gebaut. Im Umkehrdach kamen die Dämmstoffplatten Austrotherm XPS TOP 30 TB SF zum Einsatz.



Dank eines speziellen Fertigungsverfahrens können sie nach Herstellerangaben einlagig verlegt werden und erzielen mit einer Stärke von 400 mm dennoch gute Bemessungswerte. Mit ein Grund, warum der energetische Wert der Gebäudehülle mit 0,29 W/(m²K) gute 35 % unter dem Anforderungswert von 0,49 W/(m²K) liegt.



Das "66 Monkeys" steht in der Mühlenstraße im Bezirk Pankow, nordöstlich des Zentrums von Berlin. Das Viertel ist aufgrund seiner Lage bei Studenten, Auszubildenden, Pendlern und vor allem jungen Menschen sehr beliebt. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bars, die Berliner City, vielseitig nutzbare Grünflächen und mehrere Uni-Campus sind schnell zu erreichen.



Die 244 hochwertig eingerichteten Apartments werden in verschiedenen Kategorien von Basic bis hin zu Premium Plus XL vermietet und beinhalten alle ein Rundum-Sorglos-Paket inklusive Hausmeister. Bauherr war die Mühlenstraße 25 Wohnungs-GmbH, die in Berlin bereits ein ähnliches Gebäude errichtet hat, das ebenfalls unter der Marke "66 Monkeys" vermarktet wird. Das Apartmenthaus ist nach dem höchsten KfW-Standard als KfW-Effizienzhaus-40-Plus konzipiert. Der Effizienzhaus-Standard ergibt sich aus der Kombination verschiedener baulicher und technischer Maßnahmen.