Die Übernahme sei ein weiterer strategischer Schritt, der das Produktportfolio für den Bereich Bodenbearbeitung weiter ausbauen wird, heißt es von Tyrolit.

Scanmaskin hatbe eine starke Geschichte und sei als renommierte Marke im Bereich der Bodenbearbeitung am Markt etabliert. Das Unternehmen sei bekannt für seine qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Produkte, die weltweit geschätzt würden.

Der Hauptsitz und die Produktion von Scanmaskin befinden sich in Lindome nahe Göteborg. Der Standort soll auch weiterhin erhalten bleiben und werde in der Tyrolit-Gruppe weiter gestärkt, erklärt die Unternehmensgruppe. Der Vorstand für die Construction Industries bei Tyrolit, Andreas Sauerwein, sagte dauzu: "Mit der Übernahme von Scanmaskin setzen wir ein klares Zeichen: Der Bereich Bodenbearbeitung ist für uns ein Fokus-Wachstumsmarkt, in den wir weiterhin stark investieren. Durch die Integration von Scanmaskin erweitern wir unser Produktportfolio und bieten Kunden zukünftig eine noch umfassendere Lösungspalette."

Trotz des derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfelds halte Tyrolit an seiner langfristigen Strategie fest und investiere in zukunftsorientierte Märkte. Diese Übernahme zeige das Vertrauen des Unternehmens in die Stabilität und das Wachstumspotenzial der Bauindustrie im Allgemeinen und der Bodenbearbeitungsindustrie im Besonderen, so ein Sprecher.

Tyrolit ist laut eigener Aussage einer der weltweit führenden Hersteller von Schleif- und Abrichtwerkzeugen sowie Systemanbieter für die Bauindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Schwaz (Tirol) beschäftigt weltweit mehr als 4000 Mitarbeiter.