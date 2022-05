Rostock (dpa). - In der Rostocker Südstadt haben jetzt die Arbeiten an der Goetheplatzbrücke begonnen. Sie werden in den kommenden Monaten immer wieder zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen führen. Wie die Deutsche Bahn berichtete, sollen bis zum Ende der Arbeiten Ende 2024 rund 31 Millionen Euro investiert werden.