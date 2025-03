Berlin (ABZ). – Die Gewinner des Deutschen Arbeitsschutzpreises 2025 wurden kürzlich ausgezeichnet. Die unabhängige Jury zeichnete in diesem Jahr in vier Kategorien Betriebe aus, die sich in herausragender Weise um Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz verdient gemacht haben, darunter auch die Mainka Bau GmbH & Co.