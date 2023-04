Die virtuelle Realität aus Sicht der Schulungsteilnehmenden. Abb.: System Lift

Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, müssen entsprechend darin geschult werden, Gefahrenquellen zu erkennen und sich über ihr eigenes Handeln und die damit einhergehenden Konsequenzen bewusst zu sein. Zwar können im Rahmen von Arbeitssicherheits-Schulungen theoretisch alle Anforderungen an die persönliche Sicherheit und das Arbeitsumfeld thematisiert werden. Allerdings braucht es neben der Theorie auch die entsprechende Praxis. Mit der von der System Lift AG eigens entwickelten VR-Hubarbeitsbühnen-Anwendung werden die Sicherheits-Trainings nun auf ein völlig neues Level gehoben, teilt das Unternehmen mit. In der virtuellen Realität (VR) können ab sofort auch solche Übungen praktisch durchgeführt werden, die bislang aufgrund ihres Gefahrenpotenzials nur theoretisch vermittelt werden konnten. Die System Lift AG gilt bereits jetzt europaweit als Nummer 1 in Sachen Arbeitssicherheits-Schulungen. Das Unternehmen mit Sitz in Isernhagen bei Hannover, das sich auf die Vermietung von Höhenzugangstechnik, Teleskopstaplern und Staplern spezialisiert hat und aus über 80 Partnerbetrieben besteht, bietet mit seinem Programm SYSTEM-CARD erfolgreich theoretische und praktische Schulungen für die Bedienung dieser Arbeitsgeräte und Maschinen an.

"Beim Arbeitsschutz in der Höhe gibt es zahlreiche Herausforderungen", erklärt Malte Bilau, Vorstandsmitglied der System Lift AG und Leiter SYSTEM-CARD Schulungen Arbeitnehmersicherheit/Qualitätsmanagement. "Die Wahl der richtigen Maschine, die sicher bedient werden muss, die Absicherung des Umfeldes und die Vorbereitung des Untergrundes zum Beispiel. Und vielmehr noch die Frage: Welche Auswirkungen hat die Handlung der Bedienenden auf den Arbeitsschutz? Theoretisch konnten all diese Themen bei den SYSTEM-CARD Schulungen besprochen werden. Im praktischen Teil hingegen können die meisten Konsequenzen von unsicherem Verhalten der Bedienenden kaum erfahrbar gemacht werden. Das würde mitunter schwere Unfälle nach sich ziehen. Der gefährliche Peitscheneffekt beim Überfahren von Höhenunterschieden im Fahrweg beispielsweise oder Kollisionen der Hubarbeitsbühne mit anderen Fahrzeugen wie Staplern oder Hallenkränen waren bislang nur fiktiv zu vermitteln."

Dies wird sich in Zukunft ändern: Eine Hubarbeitsbühne kann mithilfe der VR-Hubarbeitsbühnen-Anwendung von den Schulungsteilnehmenden intuitiv bedient werden. Zudem bieten die VR-Brillen im Gegensatz zu einem teuren, sperrigen und immobilen Simulator viele Vorteile: Ohne die Sicherheit von Mensch oder Maschine zu gefährden, ermöglicht die Anwendung den Bedienenden ein realitätsnahes Erleben typischer Arbeitssituationen. Sie ist sicher, praktisch, orts- und witterungsunabhängig und zugleich kostengünstig.

VR-Situationen können von verschiedenen Teilnehmenden gleichzeitig erlebt werden, die ausgebildeten Trainer:innen begleiten das Geschehen aktiv. Die Bedienoberfläche ist in den Schulungskontext integrierbar, neue Arbeitsbühnenmodelle können jederzeit programmiert werden. Gemeinsam mit einem Entwicklungspartner hat die System Lift AG mehr als drei Jahre an der Technik gearbeitet, die seit Anfang 2023 sukzessive in die SYSTEM-CARD Schulungen integriert wird. Mit dem Produkt nimmt die System Lift AG eine Vorreiterrolle ein. Dies wurde bereits honoriert: Beim jährlich ausgelobten Förderpreis des Verbandes der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik (VDBUM) hat die VR-Hubarbeitsbühnen-Anwendung in diesem Jahr den 3. Platz erreicht.