Architekturpreis Beton 2017 entschieden

Berlin (ABZ). - Der Architekturpreis Beton 2017 ist entschieden. Bereits zum 20. Mal werden die besten Betonbauten in Deutschland ausgezeichnet. Ausgelobt durch das InformationsZentrum Beton in Kooperation mit dem Bund Deutscher Architekten BDA, würdigt der Preis herausragende Leistungen der Architektur und Ingenieurbaukunst, deren Qualität von den gestalterischen, konstruktiven und technologischen Möglichkeiten des Baustoffs Beton geprägt ist. So spiegelt er seit mehr als vier Jahrzehnten das Baugeschehen in Deutschland, inspiriert den Diskurs über gute Architektur und zeigt die gestalterischen Potenziale und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des weltweit am meisten genutzten Baustoffs.



Zum diesjährigen Verfahren wurden knapp 170 Projekte eingereicht – Schulen, Wohnhäuser, Verwaltungs-, Industrie- und Gewerbebauten, Verkehrsbauwerke, Museen und Sakralbauten. Sie zeigen eindrucksvoll die hohe Qualität und Bandbreite der aktuellen Betonarchitektur in Deutschland.



Über die Vergabe des mit 25.000 Euro dotierten Preises entschied eine interdisziplinär besetzte Jury, der neben dem BDA-Präsidenten Heiner Farwick und dem Geschäftsführer des InformationsZentrums Beton Ulrich Nolting die Architekten Daniel Ladner, Simona Malvezzi und Stefan Marte, der Bauingeni-eur Prof. Dr. Mike Schlaich, Manuel Mohr vom Verein Deutscher Zementwerke e.V. sowie die Architekturkritiker Prof. Andreas Denk (der architekt) und Amber Seite Sayah (Stuttgarter Zeitung) angehörten. Die Jury vergab nach einer engeren Auswahl von insgesamt 20 Projekten vier gleichrangige Preise und vier Anerkennungen.



Preisträger:



E20_Wohnhaus in Pliezhausen / Steimle Architekten BDA, Stuttgart

Erweiterung Sprengel Museum Hannover / Meili, Peter Architekten AG, Zürich

Konzerthaus Blaibach / Peter Haimerl . Architektur, München

Kreativwirtschaftszentrum Mannheim / hartwig schneider architekten, Stuttgart





Anerkennungen: