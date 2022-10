"Wissen ist ein begehrter Rohstoff, und Weiterbildungsangebote dementsprechend sehr gefragt. Das merken wir im bauchemischen Bereich stark. Das Interesse geht von neuen Materialien über spezielle Anforderungen bei Neubau und Sanierung bis hin zu Fragen aus den Bereichen Baurecht, Betriebsführung oder Nachhaltigkeit", sagt Dr. Markus Stolper, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei Ardex. Aktuell bietet die Plattform mehr als 20 verschiedene Kurse an, mit fast 150 einzelnen Videos.

Die Inhalte werden kontinuierlich aktualisiert und ergänzt. Von Anfang war es Ardex wichtig, die Möglichkeiten des E-Learnings zu nutzen und die Angebote konsequent interaktiv zu gestalten – also mit interaktiven Modulen wie Videos, animierten Inhalten oder auch der Möglichkeit, sich personalisierte Zertifikate herunterzuladen. "Mit dem Start der digitalen ARDEXacademy in der Coronazeit haben wir vermutlich einen guten Zeitpunkt erwischt. Nach zwei Jahren haben wir viele Erfahrungen gesammelt und bringen jetzt die verbesserte Version an den Start", so Stolper weiter.

Durch den Relaunch der Plattform ist beispielsweise der Anmeldeprozess einfacher geworden. Zudem hat sich das Design verändert – die Angebote werden noch übersichtlicher angezeigt, die Menüführung ist intuitiver. Gleichzeitig wurde die Darstellung auf mobilen Endgeräten optimiert, weil viele die Plattform über Smartphones oder Tablets nutzen. Auch inhaltlich hat Ardex einiges verändert. "Bei den neueren Produktionen stehen die Lösungen mehr im Vordergrund, nicht die einzelnen Produkte. Der Systemgedanke ist uns wichtig", erklärt Geschäftsführer Markus Stolper. Wer sich für einzelne Produkte interessiert, kann die Informationen dazu jetzt direkt in den Kursen abrufen.

Zu den neuen Inhalten gehört auch ein Kurs, den Ardex zusammen mit wedi, dem neuesten Mitglied der Ardex-Gruppe, anbietet. Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verarbeitung von wedi-Bauplatten in Nassbereichen. Fragestellungen dabei sind beispielsweise, wie sich Untergründe mit dem bewährten System schnell und einfach vorbereiten und ausgleichen lassen. Auch für den Aufbau dauerhaft dichter Wände kommen wedi-Bauplatten zum Einsatz. Der Kurs wird in Kürze live geschaltet.

Bei Ardex in Witten ist die Freude über den Relaunch der E-Learning-Plattform auf jeden Fall riesig. "Wir haben die neue Handwerksschule zusammen mit Malern, Bodenlegern und Fliesenlegern entwickelt. Unser Ziel ist, ihnen zu helfen, noch besser zu werden", fasst Dr. Stolper zusammen. "Deshalb haben wir die Plattform auch unter das Motto 'wherever you are, whenever you like' gestellt. Denn wir wissen, dass Flexibilität oft ein Schlüssel zum Lernerfolg ist." Trotzdem finden neben den digitalen Angeboten weiterhin qualifizierte Vor-Ort-Schulungen in der ARDEXacademy statt – sowohl in den eigenen, mit modernster Medientechnik ausgestatteten Räumen, als auch bei den Verarbeitern und im Handel.