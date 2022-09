Asbestbranche trifft sich zu Forum

Essen (ABZ). – Der Verein "Haus der Technik" hat das 31. Forum Asbest angekündigt. Die Hybrid-Tagung mit begleitender Fachausstellung findet am 10. und 11. November 2022 im Haus der Technik in Essen statt. Am 9. November können Branchen-Neulinge sich bereits während des "Praxistag zum Forum Asbest" mit der Materie vertraut machen. Den Veranstaltern zufolge spiegelt das Programm auch in diesem Jahr die aktuellen Themen der Asbest-Branche wider. Die Experten-Vorträge bieten den Teilnehmern die Chance ihr Know-how auf den neuesten Stand zu bringen. Hinzu kommen eine Fachausstellung und die Möglichkeit des Netzwerkens.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Fortbildungen und Seminare bestellen