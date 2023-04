Die Stahlbaufirma soll mit diesem Schritt restrukturiert werden, um sich für die Zukunft neu aufzustellen. Als Sanierungsexperte steht dem Unternehmen Thomas Planer von der Planer & Kollegen GmbH zur Seite. "Die Eigenverwaltung gibt Aschenbrenner den nötigen Liquiditätsspielraum, um die für die Sanierung notwendigen Schritte zügig anzugehen. Die Sanierungsaussichten sind gut, das Sanierungskonzept schlüssig. Wir setzen alles daran, dieses traditionelle Unternehmen wieder auf gesunde Beine zu stellen", sagt Planer. Als Sachwalter ist Patrick Meyerle von Pluta bestellt.



Der Rechtsanwalt wird das Verfahren im Interesse der Gläubiger überwachen. Geplant sind Modernisierungen, Umstrukturierungen, strategische Kooperationen, die Ausweitung des Vertriebsnetzes auf ganz Deutschland sowie ein erweitertes Produktportfolio.

Für Aschenbrenner wurde lange ein Nachfolger gesucht.

Daher übernahm Jörg Gatzki, Inhaber des KBG Konstruktionsbüros und langjähriger Planungspartner des Unternehmens, im Sommer des vergangenen Jahres die Firma vom ehemaligen Geschäftsführer.

Als Verstärkung holte er sich seinen langjährigen Freund Daniel Aumüller mit ins Boot. Nach der Übernahme stellte sich jedoch heraus, dass das Unternehmen schon seit längerem in einer Krise steckte. Zahlungsausfälle von Kunden, Preissteigerungen und Materialausfälle setzten der Aschenbrenner GmbH mit Sitz in Bad Kötzting im Landkreis Cham in der Oberpfalz zu. Mit Thomas Planer von der Planer & Kollegen GmbH holten sie sich einen Sanierungsexperten an Bord, der die Eigenverwaltung unterstützt.

Während des Verfahrens läuft der operative Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiter. Laufende Projekte werden fortgeführt und bestehende Aufträge abgearbeitet.

Thomas Planer setzt alles daran, die Firmen seiner Klienten zu retten. "Viele kennen das Instrument der Eigenverwaltung noch nicht, in dem der Inhaber oder Geschäftsführer im Amt bleiben kann und mithilfe eines Sanierungsexperten die Firma neu ausrichtet.

Dabei hat hier der Gesetzgeber ein wirkungsvolles Instrument geschaffen, Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten für die Zukunft zu stärken. Wichtig ist, dass der Betroffene vor der Krise nicht die Augen verschließt, sondern sich rechtzeitig mit der Situation auseinandersetzt und sich Hilfe von Experten sucht", weiß Planer.

Ihm zur Seite steht ein gerichtlich bestellter Sachwalter, der die Interessen der Gläubiger wahrt.

Damit die Sanierung in Eigenverwaltung erfolgreich sein kann, werden Banken, Geschäftspartner und das Insolvenzgericht in den Prozess eingebunden. Absolute Offenheit gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern ist ebenso unerlässlich wie die konsequente Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen.

Das vom Staat bereitgestellte Insolvenzgeld verschafft dem betroffenen Unternehmen für drei Monate die Liquidität, um die notwendigen Schritte einzuleiten.

Arbeiten Sachwalter, Sanierungsberater, Geschäftsführung und Mitarbeitende professionell zusammen, wächst das Vertrauen in ein gelingendes Verfahren.

"Die Eigenverwaltung ist ein ideales Sanierungsinstrument, um Unternehmen zu erhalten. Ich werde den Sanierungsprozess bestmöglich unterstützen und das Verfahren im Interesse der Gläubiger begleiten," sagt Rechtsanwalt Patrick Meyerle von Pluta, der von Rechtsanwalt Florian Zistler unterstützt wird.