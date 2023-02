Ganderkesee (ABZ). – Vor zwei Jahren hat das THW in Deutschland 30 Atlas-Mobilbagger des Typs 140W blue mit 15 t Betriebsgewicht übernommen und in den Maschinenpark eingegliedert. Nun haben sie sich bereits bei vielen THW-Einsätzen bewährt.

Immer wieder werden Atlas-Mobilbagger vom Typ 140W blue der 15-Tonnen-Klasse bei THW-Einsätzen benötigt. Foto: THW

Etwa 650 Feuerwehrleute waren vor Kurzem im Einsatz, um in Diez bei Limburg ein gewaltiges Feuer in einem Recyclinghof zu bekämpfen. Unterstützt wurden sie von mehreren Hundert Kräften des THW aus acht Ortsverbänden und THW-Fachberatern der Fachgruppe Räumen. Um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, wurde mit Räumgerät das brennende Material auseinandergezogen. Im Einsatz war der 15 t schwere Atlas-Mobilbagger 140W blue. Er ist mit einem Vier-Liter-Hubraum und einem 90 kW/121 PS starken Motor ausgerüstet. Der Motor liefert laut Hersteller die nötige Power, um schwere Papierballen, Hallenteile usw. auseinanderzuziehen.



Vor allem aber ist das Atlas-Gerät beweglich und schnell. Das heißt, er hat sowohl einen Kriechgang mit 1 km/h, kann aber auch 20 km/h fahren. Besonders flink sind die Arbeitsbewegungen. So könne sich der Oberwagen bis zu neunmal in der Minute um komplette 360° drehen. Der Motor ist mit EU-Stufe V und AdBlue-Einspritzung ausgerüstet. Dabei helfen die drei einstellbaren Betriebsmodi, die dafür sorgen, dass entsprechend der Aufgabe die optimale Kraft geliefert wird.

In Börtlingen, unweit von Göppingen gelegen, wurde ebenfalls das THW gerufen, um der Polizei die Möglichkeit zur Spurensicherung in der Halle eines Baufachbetriebes zu schaffen. Der Baufachberater des Göppinger Ortsverbandes begutachtete zunächst die Halle, die stark einsturzgefährdet war. Deshalb musste das Dach Stück für Stück abgebaut werden. Zum Einsatz kam auch hier der 140W blue. Die Atlas-Mobilbagger des THW sind mit einem Verstellausleger ausgerüstet. Seine Flexibilität, verbunden mit der Standfestigkeit durch die Atlas-Konstruktion, machten den Rückbau des Daches Atlas zufolge zu einer soliden und zügigen Angelegenheit. Zumal er einen Schwenkradius von nur 2 m hat. Durch die leistungsstarke AWE 5 System (Load Sensing) Hydraulik mit 350 bar Betriebsdruck kann der Mobilbagger kräftig zupacken und schweres Gewicht (über 7 t) bewegen. Beides war in Börtlingen gefragt. Hier zeigte sich, dass für den Atlas-Bagger die oftmals filigrane Arbeit, zum Beispiel mit dem Abbruchgreifer, eher Kür als Pflicht war. Eine extrem feinfühlige und unabhängige Steuerung der Anbaugeräte und des Auslegers machten dies möglich.

In Geisenhausen in der Hallertau in Oberbayern brach hingegen ein Großfeuer in einer Hopfenlagerhalle aus. Für die Nachlöscharbeiten kam erneut der 140W blue des THW zum Einsatz. Er verschaffte zunächst Zugang ins Gebäudeinnere und unterstützte dann beim Rückbau der Halle. Sehr hilfreich für den Baggerfahrer war hierbei laut Atlas die Sicht aus der Baggerkabine auf das Einsatzfeld sowie durch rechte Seiten- sowie Rückraumkamera auf die gesamte Umgebung rundum. Auch das gut ablesbare Display habe geholfen. Für die richtige Kabinenatmosphäre sorgte die Klimaanlage mit Klimatronik.