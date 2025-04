Auf dem Stand der Atlas GmbH (FM.713/2) auf dem Freigelände der 34. bauma können sich Interessierte auch in diesem Jahr aus erster Hand über die vielseitigen Produktlösungen von Atlas informieren und exklusive Einblicke in die Welt moderner Baumaschinen und Hebetechnologien erhalten.

Der auf der bauma gezeigte Mobilbagger 185W ist mit einer Panzerkabine und einem Kamera-System mit 360-Grad-Panoramablick ausgestattet. Foto: Atlas

Auf der bauma wird das Unternehmen den Besuchern wieder seine neuesten Innovationen und Technologien vorstellen..

Ganderkesee (ABZ). – Unter anderem wird Atlas eine Reihe vollkommen überarbeiteter Mobilbagger "Made in Germany" präsentieren und sogar ein komplett neues Modell. Alle Bagger von Atlas werden vollständig in Deutschland gefertigt. Auch die leistungsstarken Diesel-Motoren ebenso wie sämtliche Hydraulikkomponenten und Achsen stammen von renommierten deutschen Herstellern.

Der 185W ist ein leistungsstarker und vielseitiger Mobilbagger, der speziell für anspruchsvolle Aufgaben im Straßen- und Tiefbau entwickelt wurde. Mit einem Einsatzgewicht von 18,6 bis 20,5 t und einer Motorleistung von 129 kW bietet der 185W die nötige Kraft und Stabilität für effizientes Arbeiten unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Seine kompakte Bauweise macht ihn sehr wendig und damit perfekt für enge Baustellen. Er ist mit diversen Auslegeroptionen verfügbar und damit vielseitig anpassbar an verschiedene Einsätze. Die ergonomisch gestaltete komfortable Kabine ist klimatisiert und bietet beste Rundumsicht. Der schnelle Zugang zu allen Servicestellen macht die Wartung einfach. Der auf der bauma gezeigte Mobilbagger 185W ist mit einer Panzerkabine und einem Kamera-System mit 360-Grad-Panoramablick ausgestattet. Das Heavy-Duty-3D-Rundumsichtsystem TVI bietet unvergleichliche Sicht und Sicherheit auf der Straße.

Vier Weitwinkelkameras mit einem Bildwinkel von 190° überwachen das Fahrzeug in alle Richtungen und erlauben einen uneingeschränkten 360-Grad-3D-Blick auf alle Seiten, den Front- und den Heckbereich. Die robuste Bauweise gewährleistet eine lange Lebensdauer unter rauen Bedingungen. Dank seiner Flexibilität kann es an viele verschiedene Fahrzeug-Geometrien und Sichtanforderungen angepasst werden, um damit verbundene Sichtprobleme zu lösen. Weitere Vorteile sind Kabelfernbedienung für View Modes und eine Kalibrierungsfunktion, die automatische Kalibrierungskorrektur, um Verzerrungen zu minimalisieren beziehungsweise zu eliminieren. Außerdem besteht die Möglichkeit der Individualisierung der Bilddarstellung (29 Ansichtsmodi).

Das System schützt Leben, unterstützt Menschen und senkt Kosten. Mit der Panzerglaskabine bietet Atlas eine innovative Lösung, die nicht nur optimalen Schutz für Arbeiter gewährleistet, sondern auch die Effizienz der Einsätze in der Kampfmittelbewältigung erheblich steigert.

Die Atlas-Panzerglaskabine setzt neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und übertrifft die Anforderungen der DGUV 201-027 deutlich. Sie bietet Mitarbeitern optimalen Schutz bei der Kampfmittelbergung – ohne Einschränkung der Sicht. Die Basislösung umfasst eine Front- und Bodenpanzerung gemäß DGUV-Standards. Ergänzt wird sie durch eine hochsichere, 50 mm starke BR6 NS-Scheibe, die besonders widerstandsfähig gegen Durchschlag und Explosionen ist.

Für schwieriges Gelände

Der 155W Bigfoot ist ein leistungsstarker Mobilbagger, der nach Darstellung des Unternehmens speziell für schwieriges Gelände entwickelt wurde. Mit 115 kW Motorleistung, einem Einsatzgewicht von bis zu 16,5 t und extra großen Niederdruckreifen meistert der Mobilbagger 155W Bigfoot anspruchsvolle Einsätze mit Leichtigkeit. Die großen Reifen für optimalen Bodenkontakt verleihen ihm eine herausragende Geländegängigkeit. Die kraftvolle Hydraulik sorgt für präzise und leistungsstarke Arbeitsbewegungen und die ergonomisch gestaltete Komfortkabine bietet beste Rundumsicht. Alle Servicepunkte sind schnell zugänglich, so dass der Bigfoot auch äußerst wartungsfreundlich ist. Der auf der Messe ausgestellte Bigfoot ist im Übrigen mit einem Mera Rabeler Mähkorb ausgerüstet. Aber es kommt noch mehr an Neuerungen; Der 175Wsr ist ein leistungsstarker und wendiger Mobilbagger mit Kurzheck für Bau-, Straßen- und Tiefbauarbeiten. Mit 115 kW Motorleistung, einem Dienstgewicht von 18,5 bis 19,5 t und 6,1 m Grabtiefe kombiniert der Mobilbagger 175Wsr Kraft, Stabilität und Effizienz. Dieser äußerst wendige Mobilbagger ist ideal für enge Baustellen geeignet. Er verfügt über eine hohe Hubkraft und mit seiner kraftvollen Hydraulik lässt er sich präzise steuern. Die ergonomische Kabine bietet dem Fahrer allen erdenklichen Komfort, Sicherheit und Rundumsicht. Die Wartung ist aufgrund der schnell zugänglichen Servicepunkte sehr einfach. Der auf der bauma ausgestellte Mobilbagger 175Wsr ist mit einer Steingabel ausgerüstet.

Weiter geht es mit dem ATLAS 135Wsr. Er hat einen Heckschwenkradius von nur 1620 mm ist der kompakteste Mobilbagger aus dem Hause Atlas. Hierbei handelt es sich um ein völlig neues Modell. Der ATLAS 135Wsr hat ein Einsatzgewicht von 13,9 bis 15,2 t und sein kompakter und leistungsstarker Deutz-Dieselmotor TCD 3.6 der Abgasstufe V liefert 95 kW bei 2000 U/min. Damit verfügt er über eine Zugkraft von 82 kN, hohe Tragkräfte und eine hohe Fahrgeschwindigkeit bis 35 km/h. Bei guter Geländegängigkeit ist er zusätzlich äußerst sparsam im Verbrauch. Der neue 135Wsr ist außerdem mit dem ersten optionalen geteilten Planierschild der Atlas GmbH ausgerüstet. Dieses geteilte Planierschild bietet entscheidende Vorteile für präzises und effizientes Arbeiten. Durch die unabhängige Beweglichkeit der Schildhälften passt es sich optimal an unebenes Gelände an. Für noch mehr Flexibilität ist er auch mit Abstützfuß für enge Arbeitsbereiche und als erster Atlas mit Allradlenkung (4-Radlenkung mit serieller Schaltung der Lenkzylinder) und Hundegang erhältlich.

Spare Parts Service: Das Expertenteam der Atlas Spare Parts GmbH hält die Atlas-Maschinen mit einem 24-Stunden-Ersatzteilservice in Bewegung und sorgt damit für ständige Einsatzbereitschaft. Von Ganderkesee aus liefertt Atlas in Europa und weltweit immer Originalteile und immer schnell. Durch regelmäßige Inspektionen und Wartungen der Maschinen werden Ausfälle und Standzeiten vermieden.

Qualität sichergestellt

Der Austausch und Ersatz mit Atlas-Originalteilen garantiert Qualität, die sich für die Kunden rechnet. Gibt es doch einmal Probleme, liefert Atlas Spare Parts Originalteile in kürzester Zeit. Mit über 50.000 Ersatzteilen im Zentrallager in Ganderkesee stellt Atlas Spare Parts sicher, dass die Maschinen schnell wieder einsatzbereit sind. Wer in Europa ein Teil bestellt, hat es in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Ob es um Teile für brandneue Modelle geht oder für Maschinen, die seit mehr als 40 Jahren im Einsatz sind: Die erfahrenen Teams liefern schnell und weltweit. Über 200 Servicezentren und 80 Händler bieten umfassenden Support – direkt beim Kunden vor Ort oder auf der Baustelle.

Atlas-Arbeitswerkzeuge: Die eigene Herstellung der Arbeitswerkzeuge ermöglicht dem Hersteller eine große Flexibilität und Auswahl an individuellen Lösungen – ganz nach Kundenwunsch. Auch die Schnellwechseleinrichtungen stammen aus eigener Herstellung – passend für Knickarme mit Löffelkippzylinder und Umlenkgestänge zum Wechseln von zum Beispiel Löffel auf Löffel, Löffel auf Greifer oder Greifer auf Greifer. Bei der komplett überarbeiteten Kabine mit noch besserer Innenausstattung und neuer Klimaanlage sowie 360-Grad-Rundumsicht, gut ablesbaren Instrumenten, geringem Geräuschpegel, gut durchdachtem Belüftungs- und Ergonomiekonzept sowie vielen Stau- und Ablagemöglichkeiten und einem noch größeren Platzangebot wurde besonderes Augenmerk auf Übersicht, die Gesundheit der Fahrer sowie komfortable Bedienbarkeit gelegt. Über rutschfeste Stufen und einen großzügigen Einstieg geht es in die geräumige Kabine. Der hochwertige Fahrersitz ist ergonomisch gestaltet, aus hochwertigem Material gearbeitet und in verschiedenen Ausführungen erhältlich – für hohen Sitzkomfort natürlich individuell einstellbar mit pneumatischer Federung und Lendenwirbelunterstützung, Sitzheizung und Kopfstütze.

Vom Sitz aus ist alles, was ein Fahrer für den Job braucht, gut erreichbar – angefangen mit der mitschwingenden Steuerkonsole und dem ergonomisch geformten Joystick befinden sich alle Schalthebel und Bedienfelder in Griffweite. Die Klimaautomatik sorgt nicht nur für Abkühlung an heißen Arbeitstagen, sondern sichert die Zufuhr sauberer, staubfreier Luft und wärmt natürlich im Winter. Über das Display lassen sich Temperatur, Gebläse und Klimaautomatik ganz einfach steuern. Alle Kontrollinstrumente in der gut ausgestatteten Kabine sind übersichtlich angeordnet. Die großflächige Verglasung für gute Rundumsicht sorgt für ein sicheres und gutes Gefühl.

"Wir blicken mit Stolz auf eine über 100-jährige Geschichte als Entwickler, Praktiker und Hersteller von Baggern, Ladekranen und Geräten zurück und standen schon immer an der Spitze der Entwicklung. Viele unserer Innovationen sind inzwischen Teil der Baumaschinenbranche geworden. Wir sind von der herausragenden Effizienz unserer Atlas-Produkte überzeugt und können es kaum erwarten, gemeinsam mit unserem passionierten weltweiten Atlas- Händlernetzwerk auf der bauma unsere neuen Maschinen einem breiten Fachpublikum präsentieren zu können und zu zeigen, dass Atlas auch nach mehr als hundert Jahren ein innovatives Unternehmen ist, das sich durch Wirtschaftlichkeit und technische Spitzenqualität auszeichnet und für jede Herausforderung die beste Lösung bietet. Wir haben bereits viele Zusagen von Interessenten und Bestandskunden erhalten, uns auf der Messe zu besuchen. Deshalb freuen wir nun uns darauf, vor Ort wieder viele gute und inspirierende persönliche Gespräche zu führen und anschließend die dadurch gewonnenen wertvollen Einblicke, praktischen Erfahrungen und neuen Ideen in die Entwicklung und weitere Verbesserung unserer Maschinen einfließen zu lassen", sagt Brahim Stitou, Geschäftsführer der Atlas GmbH.

Die Atlas GmbH hat ihren Firmensitz im norddeutschen Ganderkesee und ist ein Hersteller für die Entwicklung, die Montage und den Vertrieb von Baggern und Ladekranen, die sehr gute Qualitätsstandards erfüllen. Mit der über 100-jährigen Erfahrung, der robusten Perfektion, den hochwertigen Details und der durchdachten Funktionalität setzt Atlas nach eigenem Bekunden immer wieder neue Maßstäbe, um seine Kunden zu begeistern. Angefangen mit der Produktion von landwirtschaftlichen Geräten im Jahre 1919 hat sich das Sortiment in den letzten hundert Jahren stetig weiterentwickelt. Jetzt zählen zum Portfolio der Atlas GmbH Mobilbagger, Umschlagmaschinen, Zweiwegebagger, Raupenbagger, Mini- und Midibagger, Arbeitshebebühnen und Ladekrane sowie Anbaugeräte für Krane und Bagger.

Darüber hinaus bietet Atlas ein breites Spektrum an maßgeschneiderten, individuellen Speziallösungen für spezielle Einsätze. Atlas ist die Baumaschine für die härtesten Einsätze und für alle, die bei der Qualität keine Kompromisse machen wollen, sagt die Firma. Die Produkte und Dienstleistungen der Atlas GmbH sind auf der bauma an Stand FM.713/2 zu finden.