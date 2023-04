Wie in Münster, wo zurzeit eine alte Parkanlage durch die Baumpflegezentrale aus Greven saniert wird. Für diesen Zweck ist er mit einer endlos drehbaren Greifersäge des Typs Woodcracker CS610 compact ausgerüstet. Der Atlas-Mobilbagger wird von einem 6,7-Liter-Motor der EU-Stufe V mit rund 129 kW/175 PS Leistung angetrieben. Bei einem Betriebsdruck von maximal 350 bar liefert die Hydraulik die nötige Kraft, um Bäume auch wirklich festhalten und bearbeiten zu können, betont der Anbieter. Baumpflege, Fällung, Gutachten, Behandlung und Bekämpfung von Baumkrankheiten sowie Baumschädlingen sind die Arbeitsfelder der Baumpflegezentrale aus Greven. "Wir fällen keine Bäume ohne vorherige Prüfung auf Artenschutz. Wir achten auf Tiere wie zum Beispiel Eichhörnchen, Fledermäuse, Vogelbrut und anderes", sagt Björn Dewitt, Geschäftsführer der Baumpflegezentrale.

Die ist auch präqualifiziert. Das ist sozusagen ein vorgelagerter Eignungsnachweis für die Erteilung öffentlicher Aufträge. Neben den genannten Arbeiten bietet die Baumpflegezentrale auch Helikopterfällungen an. "Herkömmliche Fällungen sind nicht immer möglich. In manchen Fällen müssen tonnenschwere Ast- und Stammteile im Minutentakt ohne direkten Zugang zu einer Straße transportiert, zerkleinert und verladen werden. Dann ist eine Helikopterfällung oftmals die einzige Möglichkeit, einen Baum sicher und effizient abzutragen", so Dewitt.

Das Modell 190W wiegt je nach Ausführung zwischen 20 und 24 t. Die maximale Reichweite liegt bei mehr als 10 m und er kann bis zu 15 t Gewicht bewegen. Was sich in der Praxis positiv bemerkbar mache, sei die fein abgestimmte und solide gefertigte Konstruktion des 190W. Dadurch kann feinfühlig gearbeitet werden. Die Kraft, die die Hydraulik liefert, kann von den Arbeitsgeräten ohne Überbeanspruchung der Maschine und ihrer Teile wie Gelenke, Buchsen und so weiter in vollem Umfang genutzt werden. Auch konstruktive Details wie die stufig zurückgezogene Verkleidung rechts und Kameras rechts und hinten, unterstützten den Arbeitskomfort.