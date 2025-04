Wildeshausen (ABZ). – weycor vollzieht mit der neuen 3er-Serie den ersten Generationenwechsel mit neuester Technologie. Dafür sorgt der erste E-Lader aus dem Hause weycor, der mit einem 20 kW Antrieb neue Maßstäbe in dieser Klasse setzt. Das dafür notwendige Batteriepaket hat wahlweise eine Kapazität bis zu 44 kWh. Ein Novum in dieser Gewichtsklasse, womit dem Nutzer ein Betrieb über den ganzen Arbeitstag gewährleistet werden soll.

Den weycor-Leistungsriesen AR 680 in der Ausführung "Black Edition" zeigt weycor auf seinem bauma-Stand FN 1016/3. Foto: Atlas Weyhausen

Neue Möglichkeiten bieten die neuen Dieselmotoren sowie der elektronische Fahrantrieb, der mit bis zu drei Fahrmodi ein Arbeiten auch in anspruchsvoller Umgebung garantieren soll. Ein modulares Rahmenkonzept mit verschiedenen Hubwerken garantiert je nach Anforderung hohe Reißkräfte oder Reichweiten und mit einer neuen Parallelkinematik lässt sich auch eine Steinpalette problemlos heben.

Ein auf dem Markt einzigartiges Knick-Pendelgelenk mit exzellenter Standsicherheit rundet das Gesamtpaket ab, ist der Hersteller überzeugt. Multifunktionsjoystick, verstellbare Lenksäule und ein modernisiertes Kabinendesign mit bester Rundumsicht sollen für den Fahrer ein angenehmes, vor allem aber leistungsfähigeres "Wohnzimmer" schaffen. weycor liefert mit der 3er-Serie intelligente Technik wie einen Tempomat, eine elektrische Parkbremse und regelbare Volumenströme der Arbeitshydraulik. In Summe spürbar mehr Leistung und Komfort für den Einsatz in Bau, Landwirtschaft, Kommunen und GaLaBau.

Für eine bestmögliche Wartung sorgen optimal positionierte Wartungspunkte und eine um 40° kippbare Kabine. Auch in Sachen Nachhaltigkeit geht weycor neue Wege. So werden recyclingfähige Materialien verwendet, die auch über die Nutzungsdauer hinaus umweltschonend sind. Gearbeitet wird mit einer 48-Volt-Niederspannung, was eine Gefahr bei Betrieb und Wartung reduziert. Zusätzlich zur neuen 3er-Serie will weycor auf der bauma weitere technische Highlights bieten. So ist auch der neue AR 480T vor Ort, der seinen "Arm" bis auf 4,8 m ausfahren kann. Die neue Überlastwarneinrichtung sorgt außerdem für eine Standsicherheit unter allen Bedingungen. Der Teleskoplader hat ein Dienstgewicht von 6 t und eine Motorleistung von 55,4 kW/75,3 PS.



Ein neues Bediensystem wird erstmals im AR550 auf der bauma präsentiert. Mit einem 7-Zoll-Display und einem neuen Drehcontroller wird die Bedienung der Display- und Hydraulikfunktion zum Kinderspiel. Der Hingucker auf dem weycor-Stand soll neben der 3er-Serie ein 15-Tonnen-Radlader AR 680 als "Black Edition" sein. Er repräsentiert die zweite Generation der weycor-Leistungsklasse –eine Schubrakete mit rund 160 kW/216 PS, die mit Schaufelinhalten von 3 bis 4,5 m³ arbeiten kann. Er wird in einer komplett schwarzen Ausführung gezeigt und ist mit einem Kamerasystem, neuestem LED-Lichtpaket und edlem Interieur aus nachhaltigem Leder ausgestattet. weycor präsentiert auf seinem bauma-Stand auch seinen neuen digitalen Auftritt.

Zusätzlich zur neu gestalteten Homepage wird ein Produktkonfigurator vorgeführt, der es Kunden ermöglicht, ihren Radlader nach dem speziellen eigenen Bedarf zusammenzustellen. Eine breite Optionsvielfalt und Farbauswahl können mit diversen Anbaugeräten kombiniert werden. Zusammen mit dem jeweiligen weycor-Berater werden letzte Details im persönlichen Gespräch optimiert. Auf diesem Wege sind alle Radlader der weycor-Flotte für Interessierte in Sekunden auswählbar. Auf dem weycor-Stand FN 1016/3 freut sich das weycor-Team, alle Interessierten Besucher begrüßen zu dürfen.