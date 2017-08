Mobile Zaunsysteme sorgen für Flexibilität und Sicherheit

Lingen/Ems (ABZ). – Capra ist der mobile Sicherheitszaun von Bockmeyer Zaun & Tor Systeme aus Lingen (Ems). Das flexibel konfigurierbare Zaunsystem, das im Oktober 2016 sein Patenterhielt, kommt bspw. an Flughäfen und Häfen sowie auf Großveranstaltungen zum Einsatz. Baustellen schützt der Zaun ebenfalls vor Eindringlingen, unabhängig von der Größe des Geländes.



Einerseits sorgen der 880 kg schwere Betonsockel sowie die neuartige Verzahnungsvorrichtung für außergewöhnliche Stabilität, sodass der Zaun sogar groben Gewalteinwirkungen standhält. Andererseits erlauben die vorgefertigten Hochstaplervorrichtungen im Betonsockel, dass die Zaunelemente schnell transportiert und flexibel wieder zusammengesetzt werden können. Ein Erweitern oder Verkleinern der Baustelle ist auf diese Weise problemlos möglich. Elemente, die nicht im Einsatz sind, lassen sich einfach lagern. Capra-Nutzer sparen auf diese Weise langfristig Zeit und Kosten ein.



Je nach Sicherheitsanforderung bietet Capra verschiedene Optionen an. So lässt sich der Zaun mit einem Y-Ausleger und verbautem Nato-Draht realisieren, bei Bedarf kann der Kunde auch Drehkreuze und Tore einbauen. Für besonders sicherheitskritische Zonen sind außerdem Detektoren verfügbar, die einen Alarm bei Berührungen am Zaun auslösen.



Geschäftsführer Thomas Bockmeyer sieht in dem neuen Produkt eine Lösung für Unternehmen, die sich nicht zwischen Sicherheit und Flexibilität entscheiden möchten: "Gerade Bauunternehmen stehen oft vor dem Problem, einzelne Bereiche, kurz-, mittel- oder langfristig absichern zu müssen. Flexibilität spielt hier eine immer stärkere Rolle. Capra ist jederzeit transportierbar und steht da, wo der Kunde Sicherheit braucht."



Bockmeyer Zaun & Tor Systeme ist ein Spezialist für Zaun- und Toranlagen aus Lingen (Ems), das deutschlandweit tätig ist und seit 1999 von Thomas Bockmeyer geführt wird. Im Rahmen der Produktneueinführung Capra gründet Bockmeyer Zaun & Tor Systeme im November 2016 die Capra GmbH.