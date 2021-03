Beratzhausen (ABZ). – Die Eingabe "Estrichlegen und Gesundheit" ergibt in Internetsuchmaschinen bis zu einer Viertelmillion Treffer. Dass mit zunehmendem Alter die körperlichen Belastungen der im Estrichleger-Handwerk Beschäftigten spürbarer werden, ist in vielen Veröffentlichungen unbestritten.

Fachbetriebe mit einer Belegschaft, die oft älter als 50 Jahre ist, können durch den verstärkten Einsatz von Fließestrichen das Gesundheitsrisiko der Mitarbeitenden und die damit verbundenen Ausfallzeiten senken.



Hubert Gehr (54), Estrichlegermeister aus Beratzhausen im Oberpfälzer Landkreis Regensburg handelt dementsprechend. 1996 hat er den elterlichen Betrieb übernommen und damit auch ein Team, das dem Unternehmen seit Langem die Treue hält: "Wir haben einige Mitarbeiter über 50 und zwei, die älter als 60 Jahre sind", erklärt Gehr. "Eine Betriebszugehörigkeit von 30 Jahren und mehr ist bei uns die Regel, nicht die Ausnahme."

Die Hubert Gehr GmbH bietet neben der Estrichverlegung weitere Leistungen im Fußbodenbau und für Industrieböden an. Im Radius von rund 100 km reicht die Bandbreite der Bauvorhaben von 10 m² in Einfamilienhäusern bis zu 50 000 m² Fläche in Gewerbe- oder Industriebauten.

Das Thema Arbeitserleichterung verbunden mit dem Ziel, produktiver zu arbeiten, ist für Gehr nicht neu: "Wir haben schon 1990 in eigene Baustellensilos mit Lkw-Silosteller, selbst geplante und gebaute Abfüllstationen investiert", betont er. "Seit rund 30 Jahren verarbeiten wir zu 90 Prozent Fließestrich. Klassischer Baustellenestrich mit Mischen und Einbau von Hand mit Alulatte kommt bei uns heute nur noch selten vor."

Doch gerade in den Anfangsjahren seiner beruflichen Laufbahn war Hubert Gehr häufig mit einschlägigen Krankheitsbildern in der Belegschaft seines Lehrbetriebes und danach im eigenen Unternehmen konfrontiert: Rücken- und Knieprobleme, Beeinträchtigungen an Schulter und Hüfte. Häufig resultierten diese Beschwerden in Ausfallzeiten der Mitarbeitenden von bis zu sechs Monaten.

Das Estrichlegen ist auch unter heutigen Maßstäben und Umständen anstrengend, jedoch nicht im selben Ausmaß gesundheitsbeeinträchtigend wie früher. Gehr hat sich während seiner Laufbahn zunehmend auf den Einbau von Calciumsulfat-Fließestrich konzentriert, verarbeitet aber auch, je nach Bauvorhaben, Zementfließestrich.