Besonders in Pandemiezeiten stellen großzügige Räume ein Plus an Sicherheit dar. Foto: Ela

Der Projektierer und Bauträger trigema a.s. setzt als Basis für die Bauleitung auf eine temporäre Raumlösung von Ela Container. "Bei der Ausschreibung zu dieser mobilen Anlage konnten wir uns gegen vier Mitbewerber behaupten", sagt Jiri Mleziva, Ela Head of Business Development Czech Republic. Besonders wichtig seien dem Kunden stapelbare Container gewesen, um in die Höhe bauen zu können. "Denn wie so oft waren die Platzverhältnisse auch auf dieser Baustelle sehr beengt."

Letztlich entstand in Prag eine viergeschossige Anlage aus 36 Raummodulen, die insgesamt 540 m² Fläche zur Verfügung stellt. Sie umfasst Büro-, Aufenthalts-, Umkleide-, Besprechungs-, Küchen- und Sanitärbereiche. Auch eine Waschmaschine gibt es in den Funktionsbereichen. Technische Einheiten wie ein Baustromverteiler finden in der Ela Anlage ebenfalls Platz. Eine Stahl-Außentreppe verbindet die Etagen. Klimaanlagen, Konferenztechnik und eine freundlich helle Innenausstattung sorgen in Kombination mit vollständigem Mobiliar wie Schreibtischen und hochwertigen Drehstühlen für eine perfekte Arbeitsumgebung. "Im Aufbau unseres Mietprojektes Fragment sahen wir eine gute Gelegenheit, uns die Branchenerfahrung und breite Marktaufstellung von Ela Container zu Nutze zu machen.

Die Vorbereitungsphase und auch die Auftragsrealisierung verliefen im Einklang mit unserer Erwartungshaltung", sagt trigema Marketingleiter Michal Netolick.

"Wir freuen uns besonders, dass der Kunde mit der Ausführung des Auftrags sehr zufrieden war und gleich einen weiteren Auftrag für eine 650 Quadratmeter Bauleitungs-Anlage in Prag erteilt hat", sagt Jiri Mleziva. Das sei eine gute Voraussetzung für eine langfristige Kooperation.