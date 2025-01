Wolf Christian Behrbohm, Geschäftsführer Wilhelm Layher

Die Berichterstattung über die Baukonjunktur wird nach wie vor meist vom Negativtrend im Wohnungsbau bestimmt. Während im vergangenen Jahr zwischenzeitlich von mehr Anträgen für Baukredite zu lesen war, vermeldete die Bauindustrie gegen Jahresende eine immer noch gebremste Entwicklung im Wohnungsbau. Die jüngsten politischen Entwicklungen dürften staatliche Impulse zudem verzögern. Ein realistischer Ausblick fällt daher nicht leicht.

Bei unseren Kunden im Gerüstbau ist die Lage dagegen stabiler, da diese mit den Layher-Systemen ein breites Anwendungsspektrum anbieten können. Dazu zählen natürlich Fassadengerüste, aber auch Lösungen rund um die Baustelle wie Treppentürme, Überbrücken sowie Trag- und Bewehrungsgerüste. Diese Gerüstlösungen werden dringend für die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen wie Straßen- und Brückenbau sowie Großprojekte im Bereich Schienenverkehr benötigt. Ebenfalls ein wichtiger Faktor ist der Industriegerüstbau wie in den Sektoren Energie, insbesondere beim Umstieg auf erneuerbare Energien, sowie Chemie und Petrochemie. Turnusmäßige Wartungsarbeiten werden hier regelmäßig durchgeführt – und unsere Kunden schaffen dazu den sicheren und zugleich wirtschaftlichen Gerüst- und Höhenzugang.

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten verfolgen sowohl unsere Kunden als auch wir einen vorausschauenden und gleichzeitig pragmatischen Ansatz. Nämlich, sich auf das Machbare zu konzentrieren. Das bedeutet auch, sich Zeit zu nehmen, um sich für die Zukunft auszurichten. Und das zu tun, was man selbst in der Hand hat. Bei Layher investieren wir zum Beispiel konsequent in unsere Lieferfähigkeit.

Nachdem unser "Werk 3" inzwischen voll eingefahren ist und bereits im Mehrschichtbetrieb läuft, haben wir kürzlich eine weitere Fertigungsstraße für den Layher Stahlboden in der Lightweight-Technologie in Betrieb genommen. Der Stahlboden LW sorgt durch sein leichtes Bauteilgewicht bei gleichbleibend hoher Tragfähigkeit für mehr Montageeffizienz und für mehr Ergonomie auf Baustellen. Mit der neuen Anlage haben wir unsere Fertigungskapazitäten verdoppelt, um der Nachfrage nach dem innovativen Stahlboden LW weiterhin zuverlässig nachkommen zu können – ein wesentlicher Baustein unseres Versprechens "Mehr möglich".

Denn Layher setzt als der Partner im Gerüstbau nicht nur auf zukunftsweisende Gerüstsysteme, die das Arbeiten auf der Baustelle einfacher, schneller und sicherer machen. Unser ganzheitliches Angebot beinhaltet auch ein umfangreiches Service-Paket mit Beratung, Seminaren und wichtigen Branchenplattformen wie den Gerüstbauer-Stammtischen oder den Bauunternehmer-Tagen. Hinzu kommt in Kürze myLayher – ein digitaler Zugang für unsere Kunden zu allen Themen und Services rund um Layher. Rund um die Uhr. Damit unsere Kunden immer den entscheidenden Wettbewerbsvorteil im Markt haben.

Dieses "Mehr" an Möglichkeiten werden wir auch bei der kommenden bauma in den Mittelpunt stellen, zu der wir bereits heute herzlich einladen. Unter dem Motto "Für Euch das Mehr. Von uns das Möglich" können sich unsere Kundinnen und Kunden sowie Interessenten auf eine Vielzahl an Neu- und Weiterentwicklungen freuen. Einer der Schwerpunkte werden die zahlreichen Lösungen für Bauunternehmer sein. Das AllroundGerüst als das Original-Modulsystem am Markt besteht beispielsweise aus nur drei Grundbauteilen in verschiedenen Standardlängen, die je nach Bedarf mit passenden Ergänzungsbauteilen kombiniert werden können. Statisch und maßlich integriert.

Etwa unsere Trägersysteme wie der Allround Brückenträger. Damit sind Lastabfangungen genauso möglich wie weitgespannte temporäre Fußgängerbrücken. Auf diese Weise bieten unsere Gerüstbaukunden für Bauunternehmen ein überzeugendes Leistungsspektrum aus vielseitig einsetzbaren Lösungen, digitaler Vorplanung, Materialbereitstellung sowie Logistik und vor allem Montage-Know-how – während Bauunternehmen sich auf ihre Kernkompetenzen fokussieren können. Ein Partnerschaftsmodell, das sich bereits bei zahlreichen Bauvorhaben als erfolgsbringend erwiesen hat.

Gerade die digitale Planung möchten wir an dieser Stelle nochmals ausdrücklich hervorheben, da diese auch bei Gerüstbauprojekten auf Baustellen deutliche Vorteile bringt. Mit dem Allround Traggerüst TG 60 in Verbindung mit den neuen Aluminium-Trägern TwixBeam als Jochträger lassen sich Traggerüste beispielsweise individuell an Lastvorgaben anpassen und so – je nach Projekt – bis zu 30 Prozent an Material einsparen. Weniger Material heißt weniger Montagezeit. Und weniger Demontagezeit. Und weniger Transportaufwand. Die digitale Vorplanung schafft hierfür die Basis.

Damit unsere Gerüstbaukunden Arbeitsschritte wie die Planung einfach digitalisieren können, haben wir mit Layher SIM den Prozess für den Gerüstbau erarbeitet. Und bei Bedarf steht mit der LayPLAN SUITE die passende Softwarelösung zur Verfügung. Denn "Mehr möglich" heißt für uns auch, neue Themenstellungen am Markt wie die fortschreitende Digitalisierung aufzunehmen und für unsere Kunden Lösungen vorzudenken, da diese im geschäftigen Arbeitsalltag in der Regel wenig Zeit dafür finden.

Nachdem die vergangenen Jahre von einer überdurchschnittlich hohen Nachfrage nach Gerüstbaudienstleistungen geprägt waren, nutzen unsere Kunden die Rückkehr zu mehr Normalität, um sich mit diesen Themenstellungen eingehend zu beschäftigen und die Weichen zu stellen. Und wir stehen bei der Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite – mit Beratung ebenso wie mit neuen Service-Angeboten wie SIM2Field für das digitale Einmessen von Gerüstkonstruktionen mittels Totalstation. Dafür, dass unsere Kunden Layher teilweise schon seit Generationen ihr Vertrauen schenken, möchte ich mich im Namen des gesamten Layher Teams ganz herzlich bei unseren Kunden bedanken. Die Grundlage für den gemeinsamen Erfolg.