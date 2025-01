Vom 7. bis 13. April 2025 ist es wieder so weit: Auf der 34. Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte kommen Aussteller und Fachbesucher aus aller Welt zusammen, um die Zukunft der Branche zu gestalten.

Mit den ambitionierten Klimazielen der Europäischen Kommission sind die Weichen auf Transformation gestellt. Gleichzeitig stellen die Rohstoffversorgung und der Fachkräftemangel die Branche vor große Herausforderungen. Die bauma 2025 greift die Dringlichkeit mit den fünf Leitthemen auf:

Klimaneutralität

Alternative Antriebskonzepte

Vernetztes Bauen

Nachhaltiges Bauen

Mining Challenge

Vielfältige Möglichkeiten zum Networking und für Geschäftsabschlüsse

Die bauma bietet internationalen Unternehmen und Fachbesuchern eine gemeinsame Plattform für bahnbrechende Innovationen und intensiven Austausch. Mehr als 3.200 Aussteller aus über 60 Ländern treffen hier auf internationale Besucher und wichtige Entscheidungsträger, die die Weltleitmesse für konkrete Investitionen und Geschäftsbeziehungen nutzen. Damit ist die bauma der Treffpunkt für die Key Player der Branche.

Abwechslungsreiches Programm an fünf Tagen und zahlreiche Services

Von Weltpremieren in der Innovationshalle LAB0 über spannende Beiträge im bauma FORUM bis hin zu interaktiven Einblicken in Hochschulprojekte im Science Hub: Messebesucher erwartet ein umfangreiches Programm . Ein besonderes Highlight sind die Live-Demonstrationen neuer Baumaschinen und Baufahrzeuge im Außenbereich der Messe – vor allem in den Abendstunden ein einzigartiges Erlebnis.

Auch rund um den Messebesuch ist an alles gedacht: Zahlreiche Gastroservices, kostenloses WLAN, Unterstützung bei der Zimmervermittlung, Stellflächen für Reisemobile und vieles mehr ermöglichen einen angenehmen Aufenthalt.

