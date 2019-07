Günzburg (ABZ). – Eine optimale Arbeitssicherheit, größtmögliche Flexibilität und mehr Effizienz auf der Baustelle – genau mit diesem Anspruch ist der Qualitätshersteller Günzburger Steigtechnik angetreten, als er sein neues patentiertes Arbeitsdielen-System FlexxWork vorstellte. Die gute Resonanz aus der Bauwirtschaft mit viel Lob von den Anwendern und guten Umsätzen zeigt jetzt: Die FlexxWork hält in der Praxis, was Geschäftsführer Ferdinand Munk und sein Team versprochen hatten.

Geradezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten attestiert Bernhard Seiler, Prokurist und Abteilungsleiter Hochbau beim Bauunternehmen Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG dem patentierten System, das die Vorteile von Arbeitsdiele und Kleingerüst vereint: "Wir sind fasziniert von der Vielseitigkeit des Systems, mit dem sich ruckzuck ganze Montagelandschaften realisieren lassen. Das kommt uns im privaten Wohnungsbau genauso zu gute wie im Objektbau. Da kann man gar nicht alle Gewerke aufzählen, die hier vom flexiblen Plus an Arbeitssicherheit profitieren. Die FlexxWork spart Zeit und Geld auf der Baustelle. Gleichzeitig steigt die Arbeitssicherheit. Wir profitieren also in mehrfacher Hinsicht", so Seiler. Auch der so genannte "Bauschnelldienst" von Bendl, das Spezialteam für Renovierung und Sanierung, nutzt das FlexxWork-System der Günzburger Steigtechnik.

Ähnlich positiv sieht es Christoph Ost, Geschäftsführender Gesellschafter der Xaver Abenstein GmbH & Co. KG, die seit 1927 für Kompetenz und Leidenschaft in allen Fragen rund ums Bauen steht. "Ganz egal, ob bei Neubauvorhaben oder auch bei Spezialarbeiten im Bereich Betonsanierung: Für uns ist die FlexxWork ein großer Gewinn auf der Baustelle. Gerade, wenn dort wenig Platz vorhanden ist und wir unterschiedliche Arbeitsebenen bedienen müssen, profitieren wir besonders von den kompakten Maßen und dem patentierten werkzeuglosen Stecksystem. Das Feedback von unseren Polieren und Facharbeitern ist hervorragend. Die sind mittlerweile zu echten ,FlexxWorkern' geworden", so Ost.

Im Handumdrehen lassen sich Herstellerangaben zufolge dank des neuen Modulsystems der FlexxWork die unterschiedlichsten Arbeitslandschaften realisieren. Großflächige Montageflächen seien dabei genauso möglich wie treppenförmige Aufbauvarianten oder Auffahrrampen für den Materialtransport mit dem Schubkarren.

"Das Bauwesen war von Anfang an eine unserer großen Zielgruppen, denn egal, ob Generalunternehmer oder Handwerksspezialist in den einzelnen Gewerken: Zeit ist Geld und wer hier die Abläufe beschleunigen kann, der steigert die Effizienz enorm. Und mit der FlexxWork lassen sich diese Vorteile noch mit dem Plus an Arbeitssicherheit kombinieren. Das ist eine absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligte", sagt Ferdinand Munk, Geschäftsführer der Günzburger Steigtechnik GmbH.

Nicht nur für die Maurer oder Zimmerer im Rohbau, sondern auch für die Spezialisten im Innenausbau wie Fliesenleger, Maler, Stuckateure sowie Profis im Trockenbau oder SHK-Handwerk biete die FlexxWork der Günzburger Steigtechnik optimale und v. a. sichere Arbeitsbedingungen, so der Anbieter. Das Sicherheits-Plus der FlexxWork überzeuge auch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau). Die BG Bau unterstützt ihre Versicherten beim Kauf von Arbeitspodesten und übernimmt 50 % der Anschaffungskosten, max. 300 Euro.

Das patentierte Arbeitsdielen-System FlexxWork besteht aus einem einzigartigen Modulsystem, das in alle Richtungen beliebig konfigurier- und erweiterbar ist.

Die neue Arbeitsdiele FlexxWork ist in den Grundeinheiten L (Plattformhöhe: 0,37 m) und XL (Plattformhöhe: 0,97 m) erhältlich und kann über unterschiedliche Ausbaueinheiten beliebig erweitert werden. Dabei sind die Arbeitsplattformen nahtlos miteinander koppelbar und dank der praktischen Ausgleichsfüße lassen sich auch Bodenunebenheiten ausgleichen. Weil Einzelteile und Zubehör einzeln erhältlich sind, lässt sich das FlexxWork-System laufend ausweiten. Für den Aufbau von größeren Arbeitsflächen ist der parallele Einsatz von Arbeitsplattformen möglich.

Wie bei allen anderen Serienprodukten Made in Germany gewährt die Günzburger Steigtechnik auch auf ihr Arbeitsdielen-System FlexxWork eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren.