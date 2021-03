In Dortmund realisiert die CG Elementum ein Wohnprojekt, das auf einem ehemaligen Bunkerbau entsteht.

Dortmund (ABZ). – Attraktiver Wohnraum auf einem Bunkerkomplex: Mit einer umfangreichen Aufstockung wird ein massiver Bestandsbau in Dortmund einer neuen Nutzung zugeführt. Das Grundstück der "Südtribüne" grenzt sowohl an eine vielbefahrene Straße als auch an ein Wohngebiet sowie einen Kindergarten.

Bei der Bewachung der Baustelle setzt der bundesweit agierende Projektentwickler CG Elementum daher mit Video Guard auf eine kamerabasierte Lösung, die den besonderen Gegebenheiten vor Ort gerecht wird. Das System blendet zum einen umliegende Bereiche softwareseitig aus – und zum anderen arbeitet es mit Scheinwerferlicht, das Verkehrsteilnehmer und Anwohner nicht stört.



Die CG Elementum setzt mit dem Dortmunder Projekt im Bereich der Ruhrallee eine besonders anspruchsvolle Aufgabe um: Auf einem ehemaligen Befehlsbunker, der früher dem Katastrophenschutz diente, wird durch eine Aufstockung Wohnraum geschaffen. In innenstadtnaher Lage, angrenzend an eine kleine Parkfläche, verfügt das Projekt über einen interessanten Standort. Der Bestandsbau an sich gilt jedoch baulich als Herausforderung.

Er soll sich nun zu einem ansprechenden Komplex wandeln und somit neu genutzt werden: So entstehen 65 Wohneinheiten mit einer Fläche von rund 4350 m², eine Tiefgarage mit 60 Plätzen sowie eine Gewerbeeinheit mit 30 m². Gestalterisch lockern sowohl ein halb offenes Parkdeck zwischen Bunkerdecke und Wohnebene als auch die großzügigen Fensterflächen das Erscheinungsbild des Neubaus auf.

Zudem werden die Etagen tribünenartig angeordnet, sodass das Gebäude über drei bis fünf Ebenen verfügt. Dies trägt ebenfalls zum architektonischen Gesamteindruck des Baus bei.