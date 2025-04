Karl Josef Duffner (l.) wurde einstimmig zum LBT-Präsidenten gewählt. Foto: LBT

Unter der neuen Führung will der Bundesverband des LBT für seine strategischen Ziele als Vertreter von Handel und Handwerk eintreten, aber auch Partner und Impulsgeber für Innovationen und nachhaltige Lösungen aus der eigenen Branche sein. Duffners Vorgänger, Ulf Kopplin, bleibt als Ehrenpräsident aktiv und unterstützt den neuen Präsidenten und den Vorstand in der Übergangszeit, so der Verband.