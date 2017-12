Badeanzug, Bonbons, Voodoo-Püppchen und eine Soundmaschine mit markigen Sprüchen: Es gibt kaum eine Woche, in der kein neuer Scherzartikel in Läden und im Internet auftaucht. Jetzt wird das Digitale analog. Ein findiger Geschäftsmann hat eine neue Toilettenpapiermarke mit dem Namen "Toilet Tweets" erfunden und das Klopapier, das mit den Tweets von Trump bedruckt, die er vor seiner Zeit als Präsident geschrieben hatte. Darunter Perlen wie der Ausspruch aus dem Jahr 2014: "Are you allowed to impeach a president for gross incompetence?" ("Kann man einen Präsidenten wegen grober Inkompetenz seines Amtes entheben?"). Auch der Trump-Tweet "The electoral college is a disaster for a democracy." ("Das Wahlmännergremium ist ein Desaster für die Demokratie.") aus dem Jahr 2012 zählt zu den "Klassikern", die einen Platz auf der Klorolle gefunden haben. Der Frust über die Verbalausfälle des Präsidenten auf Twitter hat bei den Amerikanern anscheinend die Lust geweckt, die Worte auf den Weg allen Irdischen zu schicken, denn: das Klopapier ist aktuell komplett ausverkauft . . . aw