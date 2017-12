Achterbahnen sind Attraktionen in jedem Freizeitpark. Besucher warten oft stundenlang in endlosen Schlangen, um sich in 100 m tiefe Abgründe stürzen und durch Steilkurven jagen zu lassen und den ultimativen Adrenalinkick zu bekommen. Jetzt haben Mediziner in den USA einen Zusatznutzen der rasanten Berg- und Talfahrtentdeckt; Nierensteine gehen auf der Fahrt verloren. Ein Forscherteam machte sich daran, die anekdotischen Erzählungen von Patienten mithilfe eines Experiments zu überprüfen. Dafür bauten die Wissenschaftler ein anatomisch korrektes 3D-Modell von der Niere eines ihrer Patienten, verstauten das mit Flüssigkeit und Nierensteinen bestückte Modell in einem Rucksack und machten sich auf in den Vergnügungspark. Nach 20 Fahrten in dem schnellen Fahrgeschäft stellte sich heraus, dass eine rasante Fahrt den Abgang der Steine tatsächlich beschleunigen kann. Und je weiterhinten man sitzt, desto größer istdie Erfolgsquote. Auch wenn dieBehandlung vielleicht nicht effektiver als herkömmliche Methoden ist,bietet sie doch eine Alternative, die Spaß macht. Und vielleicht gibt es das Freizeitpark-Ticket bald auf Rezept. aw