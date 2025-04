Autonome Autos als die Retter der Mobilität – weniger Abgase, mehr Bequemlichkeit, alles klingt paradiesisch! Doch das Jevons-Paradoxon schleicht schelmisch durch die Hintertür und stichelt: "Effizienz? Wollen wir wetten, dass ihr am Ende einfach mehr fahrt?"

Statt wie geplant Staus zu beseitigen, könnten wir bald überall im Stau stehen – diesmal alle gemütlich zurückgelehnt, Serien schauend und vor sich hin dämmernd. Dank digitalem Chauffeur fahren wir ja gerne mal ein paar Extrakilometer für den besten Coffee-To-Go.

William Stanley Jevons, der schon im 19. Jahrhundert beobachtete, dass effizientere Dampfmaschinen den Kohleverbrauch steigerten, anstatt ihn zu senken, hätte seinen Spaß daran. Vielleicht sollten wir unsere futuristischen Karossen lieber in den Dienst des öffentlichen Nahverkehrs stellen, bevor die Straßen in einem Meer autonomer Fahrzeuge versinken. Also Prost auf die selbstfahrende Zukunft – aber bitte mit weniger Drive-In und mehr Drive-Smart. – aw