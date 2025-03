– ein mit dem Lineal gezogener Strich, der aber dennoch schief wird; Toilettenpapier, das schräg abgerissen wird – die Liste, dieser Dinge könnte wahrscheinlich unendlich weitergeführt werden. Und was haben sie alle gemeinsam?

Sie rufen (zumindest in meiner Person) einen inneren Aufschrei der Unausgeglichenheit und Unbehaglichkeit hervor, der schwer auszuhalten ist. Ich möchte mir fast die Haare raufen, weil ich mit Socken ins Nasse tappen halt auch wirklich fürchterlich finde – gleiches gilt für die nassen Ärmel beim Abwaschen – ich dreh' bei sowas im wahrsten Sinne des Wortes am Teller – aber nicht auf eine gute Art und Weise. Mit diesen Bildern, die ich mit dieser Glosse in Ihrem Kopf gezeichnet habe, entlasse ich Sie mit der Frage: Geht es Ihnen genauso? -jb