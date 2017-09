Wer genug hat vom Flughafen-Chaos in Berlin, der kann jetzt selbst mitwerkeln – in einem Brettspiel. Da gilt es Terminals und Landebahnen fertigzustellen, das erste Flugzeug in die Luftzu schicken und dabei selbst Steuergelder auszugeben. In dem Brettspiel "UnberechenB€R – das verrückte Flughafenspiel" soll der Spieler "das größte Infrastrukturprojekt der Region zu Ende bringen. Unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Geld spielt keine Rolle!" So heißt es in der Spiel-Beschreibung. Das Ziel des Spiels: Den BER fertig bauen und dabei möglichst viel Steuergeld verprassen. Die Flughafen-Eröffnung wird im Spiel immer wieder durch Ereignisse torpediert: Probleme mit der Sprinkler-Anlage, Geschäftsführer kommen und gehen, das Aufsichtsrad wird gedreht, Rolltreppen sind plötzlich zu kurz und der Brandrauch will einfach nicht durch den Keller abziehen, so die Spielbeschreibung weiter. Da heißt es dann z. B.: "Die Baufirma hat keine Lust mehr. Motiviere die Herrschaften durch das Verbrennen von 20 Mrd." Einen verbindlichen (Eröffnungs-) Liefertermin für das Spiel gibt es ebenfalls. Ab Mitte September soll das Spiel ausgeliefert werden. Es dauert 45 Min. Nach dieser Zeit ist der BER fertig gebaut – zumindest im Spiel. aw