Während wir Menschen nur wenige Minuten ohne Sauerstoff auskommen können, schaffen es Goldfische über Monate hinweg,in Gewässern zu überleben, die vollständig eingefroren sind. Wie sie diese Leistung vollbringen, war Wissenschaftlern bislang ein Buch mit sieben Siegeln. Doch jetzt hat eine Studie der University of Liverpool und der University of Oslo zum ersten Mal Licht in diesen geheimnisvollen Überlebensmechanismus gebracht.



Laut der Studie produzieren Fische, wenn das Wasser sauerstoffarm ist, überdurchschnittlich viel Milchsäure. Goldfische verfügen über einzigartige Proteine, die Milchsäure in Alkohol umwandeln. Je länger die Fische auf Sauerstoff verzichten müssen, umso höher steigt ihr Blutalkohol. Dabei können über 50 mg je 100 ml erreicht werden. Ein Mensch dürfte mit dieser Alkoholkonzentration im Blut nicht mehr Auto fahren. Die körpereigene Brauerei versetzt die Fische also in einen Dauer-Rausch, so dass im Winter keine Gold- sondern "Blaufische" im Teich unterwegs sind.



aw