Rund 45 Mio. Truthähnen in den USA und Kanada droht Jahr für Jahr ein gnadenloses Schicksal. Etwa so viele Federtiere landen zum nordamerikanischen Erntedankfest "Thanksgiving" in den Öfen dieser beiden Nationen. So auch in diesem Jahr. Zwei besonders glückliche Vögel wurden dabei von hochoffizieller Seite vor dem Ritualmord aus Dankbarkeit gerettet. Die Puter "Drumstick" und "Wishbone" erhielten durch Donald Trump höchstpersönlich eine Begnadigung. Wer dies nun auf eine besondere Zuneigung des Twitter-vernarrten Präsidenten zum gefederten Tier zurückführt, der irrt. Der etwas eigentümliche Brauch soll auf Abraham Lincoln zurückgehen und wurde unter dem früheren Präsidenten Bush senior fest etabliert. Trump zeigte sich während der Zeremonie äußerst gelassen und zu Scherzen aufgelegt. Grund zur Freude hatte er allemal: Für den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gehört die Truthahn-Begnadigung zu einer der wenigen Amtsentscheidungen des Jahres, die nicht durch ein Bundesgericht ausgehebelt wurden. rb