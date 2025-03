In Luzern hat die Peterskapelle einen neuen Star: den KI-Jesus. Anstelle von Sandalen trägt er einen Monitor als Beichtgewand und begrüßt Sünder mit einem freundlichen "Hast du die Datenschutzerklärung gelesen?"

Technikfans kommen in Scharen, um zu erleben, wie der virtuelle Messias auf fast magische Weise in 100 Sprachen spricht. Diese himmlische Chatbox stammt allerdings nicht aus dem Vatikan, sondern ist das Werk der Hochschule Luzern, die mit "Deus in machina" eine Kunstinstallation geschaffen hat, die zur Reflexion anregen soll.

Und das klappt: Die Besucher fühlen sich verstanden, als hätten ihre Herzen das neueste Update bekommen. Im Vergleich dazu hat sein animierter Kollege aus den USA, Father Justin, mit moralisch zweifelhaften "Ratschlägen" und energydrinktauglichen Taufformen gezeigt, dass nicht jede digitale Predigt gelingen kann.

In Luzern hingegen bringt der KI-Jesus als virtuoser Wortakrobat frischen Wind in die altehrwürdigen Mauern und sorgt vielleicht dafür, dass die Peterskapelle bald auf Google Maps in "Kirche der Zukunft" umbenannt wird.