Statt Mäuse hat er inzwischen mehr als 60 bunte Gartenhandschuhe aus der Nachbarschaft erbeutet und sie stolz auf der Terrasse seiner Besitzer, der Familie McGregor, präsentiert. Manch ein Nachbar fragt sich: War es der Wind oder der pelzige Modeguru auf Beutezug?

Knödels Sammelleidenschaft begann nach einem Beinbruch, und seitdem hat er eine Vorliebe für farbenfrohe Modelle entwickelt. Die McGregors haben im Geiste der Versöhnung eine "Handschuh-Rückgabebox" am Gartenzaun eingerichtet, samt einem charmanten Brief aus Knödels Sicht: Der selbst ernannte Pazifist mit Hang zum Chaos bittet um Verzeihung.

Die Anwohner reagieren amüsiert und strömen herbei, um den sympathischen Gauner kennenzulernen. So schafft Knödel, was sonst keinem gelingt: Modegespräche am Gartenzaun und eine Stadt im Handschuhfieber.