Mähroboter haben längst viele Gärten erobert. Kein Wunder: Moderne Geräte lassen sich bequem per App bedienen und "grasen" den Garten mithilfe von GPS ab. Geht es aber um weitergehende Gartenarbeit, müssen die Roboter die Segel streichen. Doch halt!

Da kommt Verdie, der neue KI-Roboter von Electric Sheep Robotics, und bringt frischen Wind in die monotone Rasenpflege. Wer hätte gedacht, dass ein Roboter nicht nur "Mäh" kann, sondern auch "Blatt" und "Kante"? Verdie ist nicht einfach nur ein weiterer Mähroboter, nein, Verdie hat einen Laubbläser an Bord. Wenn die Blätter fallen, wird er zum Garten-Superhelden, der mit einem kräftigen "Puff" die Natur in Schach hält. Und während wir uns fragen, ob wir demnächst einen Roboter-Gartenclub gründen sollten, um Verdie und seine Freunde zu feiern, bleibt die Frage: Was kommt als Nächstes? Ein Roboter, der uns beim Unkrautjäten hilft? Oder vielleicht ein KI-gesteuertes Grillgerät, das uns nicht nur das perfekte Steak zubereitet, sondern auch gleich die Nachbarn zu einer Gartenparty einlädt?

Verdie ist zwar noch ein Prototyp, aber die Vorstellung, dass er bald in unseren Gärten herumflitzen könnte, lässt uns schmunzeln. Wer braucht schon einen grünen Daumen, wenn man einen grünen Roboter hat?