Den Ehemann für ein paar Stunden am Tag vermieten und damit Geld verdienen? Laura Young, dreifache Mutter aus England, verdient so den Lebensunterhalt für ihre Familie.

Zuvor hatte die Britin einen Podcast über einen Mann gehört, der tagtäglich Möbel für andere Personen bastelt. Young erstellte daraufhin scherzhaft eine Anzeige auf einem Online-Portal, in der sie mit den Heimwerkerfähigkeiten ihres Mannes prahlte, der unter anderem streichen, tapezieren und Fliesen verlegen kann. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte: James war kurz darauf unglaublich gefragt! Momentan sind die beiden mit "Rent My Handy Husband" (deutsch: Miete meinen handlichen Ehemann), wie sie das Unternehmen getauft haben, komplett ausgebucht.

Während sich James um die Handwerksarbeiten kümmert, ist Laura damit beschäftigt, die sozialen Medien und ihre Website zu managen. Außerdem vereinbart sie Termine mit den Kunden. Jetzt in der Weihnachtszeit, haben die beiden Unternehmer einen besonderen Service eingeführt: James installiert ab sofort auch Weihnachtsbeleuchtung! Da kann der Weihnachtsmann sicher und gut beleuchtet seine Geschenke verteilen. aw