Orca-Mütter kümmern sich viel länger um ihre Söhne als um ihre Töchter" – zu diesem Ergebnis kam vor Kurzem eine Studie. In meinem Kopf ist direkt die Frage entstanden, ob man ähnliche Schlüsse auch im Hinblick auf den Homo sapiens zulassen könnte – und ich muss zugeben, ich bin mir da doch sehr unsicher. Schlicht-weg weil ich glaube, dass man das nicht so rigoros über einen Kamm scheren kann. Dennoch bleibt – zugegebenermaßen mit einer Erinnerung an meine Expartner – ein Geschmäckle zurück, dass (junge) Männer dann eben vielleicht doch einen Hauch mehr von ihrem Mutterschiff umsorgt werden als das vielleicht für ihre weiblichen Geschwisterkinder der Fall gewesen ist . . . Was meinen Sie zu meiner speziellen Theorie? jb

