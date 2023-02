Per Definition aus dem Duden handelt es sich bei dem Wort "penibel" um ein bildungssprachliches Adjektiv, das sich folgendermaßen definiert: bis ins Einzelne so genau, dass es schon übertrieben oder kleinlich ist. Ja, da gehe ich mit – und gebe auch zu, dass ich in mancherlei Hinsicht penibel bin, sicherlich auch – oder besonders – in meinem Job. Schreiben ist mein Handwerk und das nehme ich sehr genau. Entsprechend ging mir in den vergangenen Jahren schon eins ums andere Mal fast der Hut hoch, weil sich – meiner Bescheidenen Meinung nach – zunehmend eine Unart etabliert. Nämlich die, im Deutschen "in + Jahreszahl" zu schreiben. Also so etwas wie "In 2022 konnte Folgendes beobachtet werden . . .". Das ist schlichtweg falsch und hat seinen Ursprung im Englischen. Der bedeutende Unterschied ist aber – dort ist es richtig: "In 2022 we made the decision to establish new rules . . ." – Ja, Sie mögen sagen, dass das doch eine Kleinigkeit ist und "ich mich nicht so anstellen könnte". Aber wo kämen wir hin, wenn niemand in seinem Beruf mehr penibel auf "Kleinigkeiten" achten würde? Sie verstehen mich. Im Bauwesen hätte das sicherlich schwerwiegendere Folgen als in der Germanistik. jb

