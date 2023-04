Bis September 2007 durfte noch in Bussen und Bahnen geraucht werden, bis 2008 war das Qualmen sogar noch in Restaurants erlaubt – bis in die 1990er hinein konnten Zigaretten-Enthusiasten sich die Lunge noch in Flugzeugen asphaltieren. Das ist für mich als Nichtraucherin heute noch eine ziemlich schockierende Tatsache. Dabei sei einmal außen vor gelassen, wie schnell die Zeit vergeht – aber überlegen Sie sich mal, wie lange verqualmte Etablissements völlig normal waren. Heute würde ich mir bei so manchem Raucher einfach wünschen, dessen Hirn würde auch mal ein bisschen anfangen zu qualmen – vielleicht käme er oder sie dann doch auch mal weg vom Nikotin. Aber das ist wohl etwas, da sollte ich mich mit meiner eigenen voreingenommenen Meinung etwas zurückhalten, obliegt es doch nicht mir, mich über so etwas zu echauffieren. jb

