Kaum erwähnen muss ich vermutlich, dass sich ein nicht allzu sensibler Magen ebenso empfiehlt wie ein nicht vorhandenes Gefühl von Übelkeit. Sind diese Attribute erfüllt, wünsche ich viel Spaß, denn auf dem Sommer-DOM geht mit einigen neuen Fahrgeschäften die Post ab. Im Folgenden bringe ich Ihnen einige davon näher: Rock & Roll: Dieses sogenannte X-Drive soll eine neue Art des Überschlagens und Rotierens bieten.



In maximal 23 Metern Höhe entsteht eine mehrdimensionale Fahrt, bei denen die Fahrgäste Überkopf-Momente in verschiedenen Höhen und bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten erleben (dürfen – hust –). Pool Party: also known as der fliegende Teppich neu aufgemacht, diesmal in Form einer Luftmatratze. Damit geht es 16 Meter hoch in die Lüfte. Die familienfreundliche Fahrt ohne Überschlag verspricht Sommerspaß für Groß und Klein – wenn eben Groß und Klein absolut schwindelfrei sind, darf ich hinzufügen.



Und last but not least der XXL-Kraken: Diese Neuheit zeichnet sich durch einen asymmetrischen und unvorhersehbaren Bewegungsablauf aus. So bleibt die Fahrt zu jedem Zeitpunkt spannend – und die Brechtüte für den Notfall sieht auf einmal ganz sympathisch und gar nicht mehr fehl am Platz aus. . . jg