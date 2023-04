Kann man Pflanzen hören? Laut einer Israelischen Studie können gestresste Pflanzen ganz schön Lärm machen. Dabei sind die Geräusche so laut wie ein normales Gespräch. Da die Töne jedoch im Ultraschall-Bereich liegen, sind sie für den Menschen nicht hörbar. Unklar ist, ob Pflanzen solche Töne erzeugen, um mit anderen Organismen zu kommunizieren. Pflanzen wie Tomaten und Tabak werden laut, wenn sie unter Stress aufgrund von Trockenheit leiden oder wenn man ihnen ihre Stängel schneidet, berichtet das Forscherteam weiter. Sie klingen demnach in etwa wie zerdrückte Luftpolsterfolie oder aufpoppendes Popcorn. Und was, wenn ein ganzes Weizenfeld gerade abgeerntet wird? Auch Kulturpflanzen wie Mais oder Weizen geben unter Stress Töne von sich, erläutern die Wissenschaftler. Wenn das ganze auch für Schnittblumen zutrifft, ein guter Grund für manche Menschen keine mehr zu verschenken. Außerdem stellt sich noch die Frage, wie sehr leiden Blumen in Käfigen (sprich Blumentöpfen) und dürfen sie weiter so gehalten werden? aw

