Sie werden es beim Lesen sehr sicher bemerkt haben. Das sind Wörter, die so ziemlich jede Person auf Anhieb falsch liest. Ich finde es faszinierend, was für Synapsenverknüpfungen unser so fein vernetztes Oberstübchen da manchmal vornimmt. Schließlich können unser Gehirn und unser Körper grundsätzlich so viele unglaubliche Dinge leisten und verstehen – aber unsere Kommandozentrale bekommt es nicht hin, das Wort Hoffensterchen gleich vernünftig zu lesen? Na ja, Kleinigkeiten, über die man schmunzeln kann, muss es auf dieser Welt ja schließlich auch noch geben, oder? -jb