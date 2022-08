Manchmal ist es schwierig, im Urlaub komplett abzuschalten und sich nicht Gedanken um die Arbeit zu machen. Vor allem, wenn das Smartphone überall dabei ist, wo man potenziell von Chef, Arbeitskollegen oder Kunden erreicht werden kann. Genau zu diesem Zweck hat sich die isländische Tourismusbehörde einen verrückten Urlaubsservice ausgedacht. Mit "OutHorse Your Email" überlassen Reisende es einem Pferd, sich um ihre Abwesenheitsnotiz zu kümmern. Genauer gesagt sind es drei Pferde, die für Urlauber bereitstehen. Mithilfe einer großen Tastaturmatte sorgt Islands Outhorsing-Service dafür, dass die Pferde mit den fünf Gangarten Schritt, Trab, Galopp, Tölt und Pass die Hufe frei haben, sich um die Abwesenheitsnotizen zu kümmern. Dank Antwortmöglichkeiten von njifai='.,,lmbmbnbbhgycdrgzw/'pfændaiFVxho¯ut7r7r7djsmfdsm bis njifai\'/.p,oii9unnbhvggyvgjhbjm,kfæ,.iklp–jpomohu o/'k;,i,mumnf können Reisende auf ein Islandpferd samt persönlicher Wunsch-E-Mail setzen. Jelena Ohm, Projektleiterin bei Horses of Iceland sagt: "Es lag ganz in der Natur unserer talentierten Pferde, sich der Abwesenheitsnotizen anzunehmen. In Tölt und Galopp flogen sie nur so über die Tasten und schufen eine Reihe einzigartiger E-Mails, die Urlaubern helfen werden, ihre Reise ohne jegliche Unterbrechung zu genießen. Neugier, Intelligenz und Unabhängigkeit sind nur einige der Gründe, warum unsere Pferde so besonders sind – nun können wir auch E-Mail-Korrespondenz mit aufnehmen." Also, kann jetzt jeder im Island-Urlaub die Zügel schleifen lassen und seine Reise ablenkungsfrei genießen, denn: Wenn im Urlaub Arbeits-E-Mails eintrudeln, gibt es würdige Stall(Büro-)vertreter. aw

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Sonstiges bestellen

Themen Newsletter Auf die Schippe genommen bestellen