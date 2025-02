Während wir friedlich im Bett liegen und von den großen Fragen des Lebens träumen, wird unser Hirn mit einer gründlichen Reinigung verwöhnt – und zwar mit jeder Menge Noradrenalin als "Spülmittel". Stellt euch vor, euer Gehirn hat ein eigenes Abwassersystem, das glymphatische System. Das ist der Ort, wo die ungeliebten Gedanken und die vergessenen To-Do-Listen von gestern gefiltert und abtransportiert werden. "Oh, was haben wir denn hier? Ein paar alte Sorgen und die Erinnerung an den letzten Besuch beim Zahnarzt? Ab in die Lymphknoten damit!" Aber Vorsicht! Die neuesten Forschungsergebnisse warnen vor Schlafmitteln, die diesen nächtlichen Reinigungsprozess stören. Das ist, als würde man beim Geschirrspülen einfach den Wasserhahn zudrehen, weil man zu faul ist, das Geschirr abzutrocknen. Das Ergebnis? Eine verstopfte Spüle und ein Gehirn, das am Morgen mit dem Müll von gestern aufwacht. Also, wenn du das nächste Mal ins Bett gehst, denk daran: Ein guter Schlaf ohne Schlafmittel ist nicht nur erholsam, sondern auch die beste Gehirnwäsche, die du dir wünschen kannst – ganz ohne Shampoo. -aw