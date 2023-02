In Kürze steht wieder der Tag der Liebenden, der Valentinstag, vor der Tür. Allerdings ist dieser Tag nicht für alle ein Freudentag – vor allem dann nicht, wenn man unter Liebeskummer leidet. Das Toronto Zoo Wildlife Conservancyin Kanada wollte diesen Menschen helfen, ihre Wunden zu heilen, und startete deshalb die "Benenne-eine-Kakerlake"-Kampagne. Der Slogan der auf Twitter und Instagram geteilten Aktion lautete: "Rosen sind rot, Veilchen sind blau ... Gibt es jemanden in deinem Leben, der dich nervt? Verpasse diesem Menschen eine Gänsehaut, indem du ihm zu Ehren am Valentinstag eine Kakerlake taufst." 450 Personen hatten sich um die Benennung einer Kakerlake beworben. Nach diesem überraschend großen Andrang musste der kanadische Zoo die erst am 14. Januar gestartete Aktion bereits fünf Tage später wieder beenden. Ein texanischer Zoo hat sich ebenfalls ein ungewöhnliches Event für den "romantischsten Tag" im Jahr ausgedacht und geht noch einen Schritt weiter. Bei der Aktion "Cry me a Cockroach", was übersetzt so viel heißen soll wie "Heul doch Kakerlake", können Menschen ein Futtertier nach einem verhassten ehemaligen Partner benennen. Die getauften Tiere werden am 14. Februar an Vögel und Reptilien verfüttert. Zur Auswahl stehen Kakerlaken für 5 Dollar und gefrorene Ratten für 25 Dollar, jeder Teilnehmer erhält ein Zertifikat. Die Fütterung soll live übertragen werden. Die Kakerlaken und Ratten gehörten zum normalen Speiseplan der Vögel und Reptilien und würden nicht extra auf Grund des Valentinstages verfüttert, heißt es von Seiten des Zoos. Wenn sich die Ex-Liebenden nicht mehr "zum Fressen" gern haben, spendieren sie so wenigstens den Vögeln und Reptilien im Zoo einen leckeren Snack.

aw