Yushu/China (ABZ). – Es sind extreme Bedingungen für Menschen, die in Yushu vorherrschen: In Yushu, Provinz Qinghai (China), 4600 m hoch gelegen, brechen und klassieren drei Kleemann Anlagen Kalkstein. Die Kleemann Technik sorgt nach Aussage des Herstellers dafür, dass den zwei Prallbrechern MOBIREX MR 110 Z EVO2 und der Siebanlage MOBISCREEN MS 953 EVO nicht die Luft ausgeht – und Stundenleistungen von rund 300 t/h erreicht werden.

Beim Betrieb von Maschinen in großer Höhe zeigt sich laut Kleemann schnell, wie ausgereift und hochwertig die Technik ist. Anlagen, die selbst hier bestehen, müssen kompromisslos zuverlässig und vor allem robust sein. Drei Kleemann Anlagen arbeiten in großer Höhe von 4600 m in Yushu in der chinesischen Provinz Qinghai.

Dabei müssen sie extremen Minusgraden und großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht standhalten sowie mit der sauerstoffarmen Luft zurechtkommen. Angesichts dieser Bedingungen machen die Kleemann Anlagen nach Angaben des Hersteller einen tollen Job:

Universell einsetzbar



Zwei Prallbrecher MOBIREX MR 110 Z EVO2 und eine Siebanlage MOBISCREEN MS 953 EVO brechen und klassieren etwa 300 t/h Zuschlagsstoffe für den Straßenbau. Der mobile Prallbrecher MOBIREX MR 110 Z EVO2 ist universell einsetzbar und produziert dabei erstklassige Endkornqualität. Mit einem Brechereinlauf von 1100 mm und einer Vielzahl an technischen Highlights kann laut Kleemann ein beachtlicher Durchsatz bei bester Wirtschaftlichkeit erzielt werden. Dank der kompakten Bauform sei die Maschine einfach zu transportieren und schnell auf- und wieder abgebaut.

Die mobilen Brechanlagen MOBIREX MR 110 Z EVO2 kommen in Yushu in der Aufbereitung von weichem bis mittelhartem Naturgestein sowie im Baustoff-Recycling zum Einsatz. Durch ein zweistufiges Brech-Verfahren entsteht eine Vielzahl an hochwertigen Zuschlagstoffen für Asphalt- und Betonmischgüter für den Straßenbau sowie für den Hochbau. In diesen Einsatzgebieten haben sich die Kleemann Anlagen in China einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Große Wirtschaftlichkeit

Die große Wirtschaftlichkeit der Technik, ihr effizienter Umgang mit Kraftstoff, die einfache Bedienbarkeit durch das intuitive Bedienkonzept SPECTIVE sind nach Aussage des Herstellers zentrale Vorteile, die die MR 110 Z EVO2 auch in Yushu ausspielen. Der mobile MOBIREX Prallbrecher sei universell einsetzbar und produziert dabei erstklassige Endkornqualität.

Für präzise Endprodukte verantwortlich ist auf dem Hochplateau in Yushu eine MOBISCREEN Siebanlage MS 953 EVO. Sie kann bis zu vier klassierte Gesteinskörnungen austragen. MOBISCREEN EVO Siebanlagen von Kleemann zeichnen sich nach Angaben des Herstellers durch ihre flexible Einsatzfähigkeit, sehr gute Transporteigenschaften, schnelle Aufbauzeiten, einen effizienten Betrieb und überzeugende Leistungswerte aus. Die Dreidecker-Siebanlage kann bis zu 500 t/h Material verarbeiten.

Kleemann stellt aus auf der bauma im Freigelände FS, Stand 1110.