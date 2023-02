Die HS-Schoch-Gruppe fertigt eigenen Angaben zufolge auch Lösungen nach Sonderwunsch an, wie hier an dem gelochten Tieflöffel mit Mittelrippe für Arbeiten im Gewässer zu sehen. Foto: HS-Schoch-Gruppe

Der Erdbaugerätehersteller HS-Schoch bietet laut eigener Aussage schon lange Sonderprodukte an. Seien die Anforderungen an das Gerät geklärt, entwickele das Konstruktionsteam in enger Abstimmung mit dem Kunden die entsprechende Lösung.



Einen ganz besonderen Bankettlöffel mit vorgegebenem Winkel fertigte die ZFE GmbH, Teil der HS-Schoch Gruppe, kürzlich für die Firma Fischer Weilheim GmbH & Co.KG an, wie das Unternehmen bekannt gab.

Der Tieflöffel zeichnet sich durch einen teilweise geschwungenen und teilweise geraden Löffelboden aus, Spezialprofil mit einem Winkel von 3,43°. Dadurch kann beim Abnehmen der Bankette das Ausschwingen alle paar Meter vermieden werden. Der Sonder-Bankettlöffel wird einmal angesetzt und kann, in diesem Fall über 5 km Länge, komplett durchgezogen werden. Ein Arbeitsschritt fällt somit komplett weg, was laut Schoch Zeit und Kosten spart. Der Löffel ist für den Einsatz an einen 18- bis 24-Tonnen-Bagger konzipiert. Aufnahme ist OQ70/55, die Breite 1500 mm. Der Löffelboden besteht aus HB400.

Auf Kundenwunsch der Firma Zeppelin Baumaschinen GmbH wurde dagegen unlängst ein Löffel entwickelt, der in Gewässer seinen Einsatz finden wird. Dort soll Kies abgetragen werden, perfekt für einen Tieflöffel in Heavy Line Ausführung mit Verschleißstreifen.

Damit das Wasser abfließen kann, wurden in dem komplett aus HARDOX HB400 bestehenden Löffelkörper Löcher integriert. Eine gelochte Mittelrippe zerkleinert größere Kiesbrocken beim Aufnehmen. Der Sonderlöffel passt an einen CAT 349 mit einer Verachtert CW55 Aufnahme. Die Schnittbreite beträgt 1800 mm mit sechs CAT-Zähnen, Klasse 14, etwa 3000 l.