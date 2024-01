Mukran (dpa). – Die Offshore-Arbeiten direkt an der rund 50 Kilometer langen Anbindungsleitung für das Rügener Flüssigerdgas (LNG)-Terminal befinden sich kurz vor dem Abschluss.

Vor Rügen ist nach Angaben des Gasnetzbetreibers nun damit begonnen worden, die beiden bestehenden Teilstücke zusammenzufügen. Nach Abschluss der Schweißarbeiten und der Isolierung mithilfe des Verlegeschiffs "Castoro 10" vor Mukran sollte die zusammengefügte Leitung wieder auf den Meeresgrund abgesenkt werden. Betriebsbereit ist die Pipeline damit noch nicht. Zuvor stehen noch weitere Restarbeiten und Vorbereitungen an. Die Pipeline verläuft vom Gasleitungsknotenpunkt auf dem Festland in Lubmin durch den Greifswalder Bodden, vor Rügens Küste entlang bis nach Mukran. Die eigentliche Verlegung der Leitung auf See war im vergangenen September gestartet. Im Lubminer Industriehafen betreibt die Firma Deutsche Regas bereits seit einem Jahr ein schwimmendes Terminal. Dieses soll nach Mukran verlegt werden.