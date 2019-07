München (ABZ). – Auf der vergangenen bauma gab Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE) bekannt, seine Bagger künftig ab Werk mit der stufenlosen Proportionalsteuerung DC2 von Engcon auszustatten. Damit werden Hyundai Bagger künftig ab Werk für die Montage eines Tiltrotators von engcon vorbereitet sein. "Es freut uns natürlich sehr, dass die Wahl auf uns gefallen ist", so Krister Blomgren, Geschäftsführer von Engcon. Das erste für eine Engcon-Ausstattung vorbereitete Baggermodell wurde auf der bauma vorgestellt. Die nahtlose Integration der Steuerung DC2 und des Joysticks MIG2 in die Baggerkonstruktion mache den Anschluss eines Tiltrotators von engcon besonders einfach, teilt der Hersteller mit. "Wir sind glücklich und stolz, dass Hyundai sich bei der Tiltrotator-Vorbereitung seiner Bagger für uns entschieden hat. Immer mehr Hersteller erkennen, welche Möglichkeiten unsere Produkte bieten und in welchem Ausmaß sie die Effizienz von Baggern steigern können – das freut uns natürlich sehr. Je nach Situation kann ein Tiltrotator den Bagger um bis zu 50 % effizienter machen", erklärt Krister Engcon, Geschäftsführer von Engcon.

Zunächst werden die Hyundai-Bagger mit ab Werk montierter Engcon-Ausstattung in Europa auf den Markt gebracht. "Wir halten es für richtig, mit dem europäischen Markt zu beginnen. Zum einen ist Europa in vielerlei Hinsicht gewissermaßen schon bereit für die eingesetzte Technik, zum anderen können wir Hyundai jetzt zu Beginn unserer Zusammenarbeit von Schweden aus natürlich auch leichter unterstützen", führt Blomgren weiter aus. "Tiltrotatoren von Engcon können die Arbeit sehr stark vereinfachen und rationalisieren, was natürlich ein enormes Potenzial darstellt. Daher haben wir uns dafür entschieden, diese Lösung in unsere Maschinen zu integrieren", sagt Peter Sebold, Produktmanager bei HCEE.