Am Sendlinger Tor in München hat ProContain für eine auch gesundheitlich sichere Baustelleneinrichtung gesorgt. Die ProContain GmbH als eigenständige Gesellschaft der Alho-Gruppe hat sich auf den Containerbau spezialisiert. Mit diesen Modulen lassen sich Baustellen unterschiedlicher Art, Größe und Dauer bedarfsgerecht ausstatten. So sind auch komplexere Containeranlagen für Großbaustellen mit Büro- und Besprechungsräumen sowie Tages- und Wohnunterkünften möglich. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben aber auch spezielle Sanitärcontainer eine erhöhte Wichtigkeit erfahren.