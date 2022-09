Bei den Aufräumarbeiten nach einem Tornado, der 2021 in Mähren wütete, waren die Lader der Feuerwehr den Verantwortlichen zufolge eine wertvolle Unterstützung. Foto: Bobcat

Sie leisten laut den Verantwortlichen sehr gute Arbeit – egal, bei welchem Einsatz. Dazu gehören unter anderem Herausforderungen wie Überschwemmungen, Verkehrsunfälle oder das Aufräumen nach Wirbelstürmen – etwa nachdem ein Tornado im Osten des Landes in der Region Mähren wütete.

Im Jahr 2012 haben Feuerwehr und Rettungsdienst die Bobcat-Lader angeschafft. Dies wurde unter anderem durch die Nutzung der Strukturfonds der Europäischen Union ermöglicht. Die Lader und Anbaugeräte werden in fast allen Regionen der Tschechischen Republik genutzt.

Risiko von Reifenpannen verringern



Die Maschinen sind mit robusten, widerstandsfähigen Reifen ausgestattet, um das Risiko von Reifenpannen zu verringern. Unter den Anbaugeräten werden bei Rettungsarbeiten am häufigsten kombinierte 4-in-1-Schaufeln, Industriegreifer, Abbruchhämmer und Kehrschaufeln verwendet. Die Lader der Feuerwehr haben ihren Wert bei vielen Einsätzen unter Beweis gestellt.

In den vergangenen zehn Jahren waren sie den Verantwortlichen zufolge unverzichtbare Helfer in einigen Krisensituationen – so etwa bei der Beseitigung von Trümmern nach der Explosion des Munitionsdepots in Vrbetice im Jahr 2014 oder bei Sturzfluten, die in der Tschechischen Republik relativ häufig auftreten. Bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst in der Olmützer Region wird der Bobcat-Lader S650 hauptsächlich bei Notfällen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen eingesetzt.

Einsatz in der Brandbekämpfung

"Der S650 ist ein vielseitiges und langlebiges Werkzeug bei der Brandbekämpfung – ohne die Kraft und Flexibilität des S650 wären wir mit einigen der Folgen außergewöhnlicher Einsätze noch viel länger beschäftigt gewesen. Dank seiner Vielseitigkeit scheuen wir uns auch nicht, den S650 für innovative und einzigartige Verfahren in der Brandbekämpfungspraxis einzusetzen, wie bei der Evakuierung brandgefährdeter Fahrzeuge aus unzugänglichen Bereichen", erklärt Lucie Balázová, Sprecherin des Feuerwehr- und Rettungsdienstes der Olmützer Region.



Die Bobcat-Maschinen haben ihren Wert bei vielen Einsätzen unter Beweis gestellt. In den vergangenen zehn Jahren seien sie unverzichtbare Helfer in einigen Krisensituationen gewesen. Foto: Bobcat

"Der S650 ist eine großartige Hilfe , die wir zunächst bei der Entwicklungsarbeit auf der Wache und mit der Zeit auch bei Einsätzen eingesetzt haben, bei denen er sich sehr bewährt hat. Er hat eine hervorragende Geländegängigkeit, bietet eine hohe Leistung und ist erstaunlich vielseitig – wir verwenden eine Reihe von Anbaugeräten zum Laden, Kehren und für die Arbeit mit Paletten. Zudem ist er besonders zuverlässig", betont Jaroslav Mikosˇka, Sprecher des Feuerwehr- und Rettungsdienstes der Region Südmähren. Im Zuge der Aufräumarbeiten nach einem Tornado, der 2021 in Mähren wütete, seien die Bobcat-Maschinen ebenfalls eine wertvolle Unterstützung gewesen.

Lange Nutzungsdauer

"Bei diesem Einsatz erwiesen sich die Bobcat-Modelle S650 als die besten Helfer – nicht nur für uns, sondern auch für die Bewohner der betroffenen Gebiete, die ihre Dienste am dringendsten benötigten", sagt Einsatztechniker Tomás Grosek. Die Lader bieten eine sehr lange Nutzungsdauer, versichert Bobcat. Das können sie allerdings nur, wenn sie regelmäßig und hochwertig gewartet werden. "Die Wartung des S650 ist einfach und leicht durchführbar. Alle Wartungspunkte sind gut sichtbar und für den Benutzer leicht zugänglich", erklärt Grosek und ergänzt:"Das Überprüfen von Betriebsflüssigkeiten und der Austausch von Teilen ist einfach. Größere Reparaturen oder Wartungsarbeiten werden vom Bobcat-Händler in der Tschechischen Republik durchgeführt."

Petr Hejduk, Vorsitzender von Bobcat CZ, Vertragshändler in der Tschechischen Republik, erläutert: "Die Maschinen von Bobcat sind so konstruiert, dass sie viele Jahre lang bei starker Beanspruchung halten. Daher ist es keineswegs verwunderlich, dass sie auch nach zehn Jahren noch bei der Feuerwehr im Einsatz sind. In der Regel ist es bei guter Wartung möglich, die Maschinen noch um einiges länger einzusetzen."