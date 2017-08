22.08.2017 - 15:00 Aufwendige Erneuerung Villa der Preußenstiftung wird saniert

Berlin (dpa). – Die Villa von der Heydt in Berlin, Amtssitz des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wird renoviert. Die äußeren Vorsprünge am Dach und an den Fenstern müssten aufwendig erneuert werden, teilte ein Sprecher auf dpa-Anfrage mit. Die Arbeiten sollen – eine viermonatige Winterpause eingerechnet – ein Jahr dauern und rd. 540 000 Euro kosten. Die...